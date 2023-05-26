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Водителям рассказали, у кого могут забрать машину сразу после покупки

Заключая сделку по приобретению автомобиля, нужно тщательно проверять юридическую чистоту машины.

У кого могут забрать машину сразу после покупки
© Deita.ru

Об этом предупредил россиян преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, в том случае, если проданный человеку автомобиль в момент покупки находился в залоге, то даже после формально заключённого договора кредитор может забрать у покупателя транспортное средство на абсолютно законных основаниях.

У нового номинального владельца останется всего несколько вариантов решения данной проблемы. Он сможет либо просто отдать машину кредитору, либо заплатить за неё деньги, либо попробовать вернуть её прежнему хозяину, который, собственно, ему её и продал.

Для того, чтобы не оказываться в подобных ситуациях, Данилов рекомендовал всем россиянам перед покупкой авто проверять его через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. Специальный сервис покажет, если на транспортное средство наложено обременение.

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