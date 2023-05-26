Автоэксперт рассказал, что будет если не следить за автомобильным кондиционером
Кондиционер, долго не подвергавшийся обслуживанию, может стать очагом рассадки бактерий и превратиться из охлаждающего устройства в простой вентилятор. Об этом рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.
Кондиционер требует от автовладельца вмешательства, когда в нем заканчивается хладагент или его радиатор нуждается в чистке, рассказал Михаил Колодочкин «Вечерней Москве». Автоэксперт подчеркнул, что со временем из-за появления гнили кондиционер может начать направлять в салон автомобиля вредные бактерии, а это уже опасно для здоровья.
Проводить чистку и профилактические работы он советует в специализированных центрах.
«Самая частая неисправность – когда радиатор кондиционера забивается пухом, грязью и другими подобными вещами, – подчеркнул эксперт. – При самостоятельной чистке радиатора нужно быть особенно аккуратным, а еще лучше – посетить специализированный сервис, занимающийся именно кондиционерами».