Что будет, если не следить за автомобильным кондиционером

Кондиционер, долго не подвергавшийся обслуживанию, может стать очагом рассадки бактерий и превратиться из охлаждающего устройства в простой вентилятор. Об этом рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Кондиционер требует от автовладельца вмешательства, когда в нем заканчивается хладагент или его радиатор нуждается в чистке, рассказал Михаил Колодочкин «Вечерней Москве». Автоэксперт подчеркнул, что со временем из-за появления гнили кондиционер может начать направлять в салон автомобиля вредные бактерии, а это уже опасно для здоровья.