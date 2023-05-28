Как сэкономить на покупке автомобиля?

Как сэкономить на покупке машины, рассказал автоэксперт Саид Залиев. В конце года можно рассчитывать, как правило, на небольшой дисконт, кроме того, меньше на 15% можно заплатить за счет трейд-ин и окраски транспортного средства.

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Сейчас сэкономить можно чуть меньше – от одного до десяти процентов, если, например, заказывать автомобиль по конфигуратору. В базовой комплектации в 95% случае дилеры машины не предлагают, а это автоматически увеличивает его стоимость на 10-25%. При этом покупатель может исключить ненужные ему опции, но ждать в таком случае транспортное средство придется два – три месяца.

Еще один способ сэкономить – покупка подержанного авто, в том числе из-за рубежа. Если машине три – пять лет, то таможенные платежи минимальны при оформлении на физическое лицо, а это позволит уменьшить расходы более чем на 10%.

Если пробег до 40 тысяч км и отсутствовали аварии, то не потребуются от покупателя особых затрат на обслуживание автомобиля, а стоить машина будет уже на 20-30% меньше, поэтому стоит присмотреться к вторичному рынку. Можно купить автомобиль в обход дилера. Экономия на самостоятельном заказе и доставке позволит уменьшить итоговую сумму на 15-40%, но здесь есть много нюансов. Есть риски, поэтому если все же прибегать к услугам импортеров, то сумма экономии составит 10-20%.

Дешевле обойдется автомобиль, который использовался в салоне для тест-драйвов. Размер скидки обычно варьируется от трех до пяти процентов. Из минусов – автомобилю 2-3 года, из плюсов – минимальный пробег, обслуживание у официального дилера и бережная эксплуатация, сказал эксперт «Известиям».