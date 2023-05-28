Эксперт оценил идею снизить стоимость ОСАГО для ряда российских автомобилей

«Дело в том, что аварийность на дороге слабо зависит от типа транспортного средства. Основной фактор — тип водителя, который управляет автомобилем, так как страхуется именно ответственность автовладельца. Тем не менее автопарк российского производства ежегодно стареет. По нашим данным, каждый третий расчёт стоимости страховки приходится на автомобили старше 16 лет. Количество отечественных машин в возрасте от 15 до 20 лет постоянно растёт», — отметил эксперт.