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1 час назад

Игроки авторынка находят нестандартные решения для увеличения продаж

Российская Газета

Страдает ли российский авторынок без точных прогнозов будущего развития от зарубежных консалтинговых компаний? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, наш рынок плохо предсказуем. Например, с прогнозом на 2016 год опростоволосились многие "кассандры", заложив четырехпроцентный рост, а рынок на пустом, казалось бы, месте просел ровно на столько же. Также никто не мог предусмотреть пандемию и изменения в геополитике.

Игроки авторынка находят нестандартные решения для увеличения продаж
Фото: Александр Щербак / ТАССАлександр Щербак / ТАСС

Поэтому и прогнозы стали более осторожными, больше похожими на гадание: "рынок либо вырастет, либо упадет, либо не изменится". Например, известное аналитическое агентство недавно представило прогноз на этот год с 38-процентным люфтом, а это, на минуточку, примерно 225 тысяч автомобилей, которые надо либо произвести и импортировать, либо ни то, ни другое.

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С другой стороны, вообще без прогнозов рынок тоже жить не может. Автомобили - товар дорогой и сложный, их нехватка и затаривание складов одинаково нехороши для производителей, импортеров и дилеров. Здесь предложение должно лишь чуть-чуть превышать спрос, чтобы удовлетворить потребителя и не висеть мертвым грузом на шее продавца.

Как в такой весьма туманной обстановке необходимо действовать игрокам автобизнеса?

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль рассказал "Российской газете", что с января по май 2023 года закрылось более 187 российских автосалонов, но оставшиеся игроки авторетейла разрабатывают стратегии дальнейшего развития бизнеса. Сложные времена требуют нестандартных решений, и большинство дилеров это понимают, сообщил он.

Так, компания по продаже автомобилей с пробегом "Фреш Авто" прошла трансформацию и стала первым в России автомобильным маркетплейсом, в котором представлено более 15 тысяч проверенных авто.

"Сейчас мы не нуждаемся в дополнительном внешнем консалтинге и справляемся собственными силами, используя собственные аналитические инструменты, открытые данные и опыт, наработанный зарубежными рынками", - подчеркнул Денис Мигаль.

Во всем мире автодилеры - не совсем самостоятельные игроки рынка. Они зависят от условий работы импортера и дистрибьютора, которые определяют среднесрочные планы. "Но в России те бренды, которые прекратили поставки, по существу, отправили своих партнеров в открытое плавание без навигации. В таких условиях каждая компания вправе определять свой путь и дальнейшую стратегию, - говорит гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. - Источники информации почти у всех одинаковые - это статистика, макроэкономические прогнозы и, конечно, заседания Банка России, когда это касается величины ключевой ставки".

А гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич рассказал, что в доковидные времена компания использовала долгосрочные прогнозы. Сейчас основной источник данных - Автостат. А инструмент - собственная аналитика.

"Сегодня основным драйвером развития бизнеса стали китайские бренды. Для оценки потенциала какой-либо марки необходимо анализировать ее продуктовую линейку и как минимум продажи бренда в Китае. Важный фактор - корреляция нового бренда с имеющейся клиентской базой. Если ранее, скажем, хорошо продавался "Ниссан" 4х4, то сегодня надо стараться получить на это место бренд, максимально близкий к предыдущему", - считает Андрей Терлюкевич.

На собственные силы предпочитают надеяться и сервисные компании. Например, директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова рассказала, что внутренняя аналитическая служба постоянно мониторит итоги месяца, квартала, года, ключевые тренды рынка. И ключевые решения в бизнесе принимаются только на основе анализа всех данных. Среди примеров успешных шагов на основе аналитики эксперт назвала решение о прекращении приема автовладельцев со своими запчастями.

"С учетом перелома рынка автозапчастей в 2022 году, проанализировав ситуацию, поняли, что ожидается приток нерегулируемого контрафакта в страну. Поскольку мы даем гарантию на свои работы, прием таких запчастей грозил большими рисками для бизнеса", - рассказала Татьяна Овчинникова.

Второе решение - ставка на работу с корпоративными клиентами. Пробеги корпоративных авто не сокращаются, парки не обновляются, поэтому остается очень высокая потребность в ремонте.

Но, конечно, сложнее всего приходится автопроизводителям.

"Сейчас действительно есть определенные сложности с привлечением ранее доступных международных агентств по бизнес-аналитике. И тут, как, собственно, и в любой другой области, подверженной импортозамещению, необходимо адаптироваться к новой реальности, развивать собственные компетенции, - считает директор по стратегии и цифровым технологиям ГАЗа Алексей Лихачев. - Необходимость в этом назрела уже давно - специфика российского рынка, в особенности потребительского поведения, отличается от западной, и лучше, чем сам автопроизводитель, ее никто не знает и статистическими данными не владеет. Нужно лишь правильно это структурировать и применить".

На ГАЗе есть собственная внутренняя служба аналитики, которая решает широкий спектр бизнес-задач от прогнозирования спроса на рынке до формирования концепций моделей будущего. По мнению Алексея Лихачева, в условиях недоступности прогнозов и данных зарубежных консалтинговых компаний автопроизводитель может использовать несколько подходов для планирования объемов выпуска и продуктовой линейки. В первую очередь самостоятельно изучать рынок и клиентов. Это нужно, чтобы определить, какие модели автомобилей будут востребованы в будущем.

Анализировать внутренние данные: объемы продаж, структуру спроса, маржинальность, ценовую эластичность. Это позволяет определить, какие модели автомобилей наиболее востребованы и какие модели нужно производить в большем количестве. Анализировать прогноз продаж схожих продуктов на других рынках (бенчмаркинг). Поддерживать связь с дилерами и партнерами: у них всегда могут быть ценные идеи, основанные на обратной связи непосредственно от клиентов, о том, какие ожидания от продукта будут наиболее востребованы на рынке.

Быстро реагировать на изменения рынка и потребностей потребителей позволит гибкая стратегия. Например, всем известный подход Just-In-Time, когда автомобили производятся по мере поступления заказов от дилеров и клиентов. Как вариант - использование симуляционных моделей для прогнозирования спроса и объемов продаж на основе различных сценариев. Это так называемое планирование "что, если": создание серии вариантов продуктовой линейки, которая будет адаптирована к разным изменениям рынка и требований.

Эти и другие подходы помогают формировать эффективную стратегию по объемам выпуска и продуктовой линейки, сообщил топ-менеджер ГАЗа.

"Тем не менее перед автомобильной отраслью все чаще встают задачи и более нетривиальные, например, в новых продуктовых сегментах, или, например, в области цифровых технологий в применении к автомобильным продуктам. В таких случаях может возникать необходимость обращения к внешним экспертам, которые специализируются в этих областях. Они помогают в обработке, редактировании и анализе таких данных, чтобы извлечь бизнес-пользу. Такие услуги доступны на российском рынке. Это, в принципе, новая и динамично развивающаяся сфера, и мы надеемся, что в будущем она также сможет соответствовать потребностям отрасли", - резюмировал Алексей Лихачев.

Автоэксперт,Nissan,Андрей Ольховский,Алексей Лихачев,Банк России,
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