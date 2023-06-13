Концепт-карт Prosche, о которых вы никогда не слышали

Концерн Porsche по праву считается одним из ведущих производителей спортивных автомобилей. Под этой маркой выпускаются спорткары известные на весь мир, которые славятся мощностью и управляемостью. Болиды этой марки постоянно выигрывают соревнования - с одного только «24 часа Ле-Мана» на этих машинах привезли 19 победных кубков, то есть каждая четвертая победа в этой почти уже вековой гонке принадлежит Porsche.

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Этой же компании принадлежит много технических разработок, вроде регулируемой электронной подвески, которые позже перекочевали и на обычные гражданские машины. Но прежде чем выпустить серийный автомобиль, компания создавала концепт-кар, которых сегодня в истории Porsche очень много. Мы предлагаем вам вспомнить самые интересные концепты вместе с нами, потому что именно они являются прародителями всего того, что нас сейчас окружает в обычных автомобилях.

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1970 Porsche Tapiro Concept

В начале 70-х был разработан Porsche Tapiro Concept, который выделялся экстравагантным дизайном. Сегодня если не сказать, что это Porsche, никто бы и не подумал относить его к этому бренду. Машина очень похожа на Lamborghini Countach, который производился в это же время.

lotusespritturbo.com

Концепт-кар Porsche Tapiro Concept создали в Италии в студии Italdesign и наделили рядом уникальных дизайнерских решений, включая двери типа "чайка" и панорамное остекление двигателя. Однако из-за радикальности дизайна его так и не отправили в серийное производство, а единственный экземпляр автомобиля был уничтожен в пожаре при невыясненных обстоятельствах. Сейчас этот автомобиль можно увидеть в музее Italdesign, где он хранится в не восстановленном состоянии.

2012 Porsche 911 Vision Safari

Porsche долгое время участвовала в ралли, и в 2012 году компания представила модель 911 Vision Safari. Уже из названия видно, что автомобиль разрабатывался не для Нюрбургринга. Машина была построена на платформе 991 и обладала высокой проходимостью благодаря большим внедорожным шинам и модифицированной подвеске.

Porsche

Интерьер серьезно переработали и лишили абсолютно всего, что по мнению разработчиков, не являлось необходимостью в ралли. Однако несмотря на уникальность, автомобиль так и не запустили в массовое производство. Вместо этого Porsche выпустила модель 911 Dakar, которую продавали за $222,000. Она готова сразу из салона нырнуть в грязь, камни и песок.

1983 Porsche 959 Gruppe B Prototype

Porsche 959 Gruppe B Prototype - революционный автомобиль, который начал свою жизнь как проект для разработки и испытания новой системы полного привода. Разработка стартовала в 1981 году, после того как новый управляющий директор Porsche, Петер Шутц, принял свой пост. Главный инженер Porsche в то время, Хельмут Ботт, убедил Шутца в необходимости экспериментов и исследований, что привело к созданию нового спортивного автомобиля, который мог бы служить основой для развития компании в течение многих лет.

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0 100км/ч: 3,6 секунды,

0 161 км/ч: 8,2 секунды,

0 200 км/ч: 11,4 секунды,

максимальная скорость: 319 км/ч. Сердцем автомобиля является трин-турбовый оппозитный «плоский» (развал 180 градусов) двигатель с шестью цилиндрами, оснащенный 4 клапанами на цилиндр. Охлаждение было комбинированным: цилиндры охлаждались воздушной СО, а головка блока - жидкостной. Мощность этого компактного двигателя составляла 450 л.с. и 500 Нм. Тесты показали впечатляющую динамику:

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Первый 959-й также был оснащен системой полного привода Porsche-Steuer Kupplung (PSK), способной динамически менять распределение крутящего момента между задними и передними колесами, что сделало прототип невероятно адаптивным к трассе по сравнению с предшественниками.

Прототип Porsche Group B был представлен на автосалоне во Франкфурте в 1983 году. Всего было собрано два автомобиля, но один был уничтожен при краш-тесте. Оставшийся экземпляр стоит в музее Porsche в Штутгарте.

2018 Porsche Vision Race Service

Porsche Vision Race Service, также известный как Porsche Vision Renndienst, представляет уникальную автомобильную концепцию, разработанную Михаэлем Мауэром и его командой. Визуально это самый неоднозначный автомобиль, когда-либо разработанный Porsche. Эта модель, кстати, имеет предшественника в лице спортивного минивэна от Volkswagen, который был задействован в гоночной программе Porsche. Визуально даже есть небольшое сходство в отдельных элементах.

Porsche

Однако Мауэр с самого начала был уверен, что минивэн от Porsche не должен быть создан и спроектирован как обычный практичный автобус, а должен выйти на «новый уровень». С этим видением команда разработала футуристический минивэн, визуально напоминающий космический шаттл, который сочетает в себе и футуризм, и спорт, и даже комфорт.

Porsche

Данных о машине мало, но сообщается, что водитель будет сидеть в центре передней части как в настоящем гоночном болиде. С чем связано такое решение понимания нет, но есть предположение, что это как-то завязано на расположение техники и гоночной команды внутри салона, это все-таки «Race Service». На текущий момент ничего подобного в серию не пошло и это всего лишь «видение», но именно такие экспериментальные продукты зачастую помогают придумать и обкатать что-то новое, а значит отчасти определяют и развитие индустрии.

1987 Porsche 928 H50

Porsche 928 H50 1987 года был экспериментальной моделью на длинной базе 928, которая получила четыре двери и полноразмерные задние сиденья. Это был большой автомобиль без центральных стоек, как у классического седана. Он был построен на свежей платформе S4 с мотором V8 объемом 5 литров и мощностью 330 л.с.

Wikimedia Commons

Было сделано две разные версии H50: универсал и хэтчбек. В Porsche серьезно отнеслись к тестированию автомобиля и проехали на нем 5000 миль, пока не обнаружили, что кузов недостаточно жесткий, чтобы соответствовать стандартам производства. Занятно, что никто не стал разбираться в причинах, проект просто закрыли и забросили под потолок так, будто его никогда и не было. Впервые его показали лишь в 2012 году без излишних комментариев, хотя машина сразу привлекла коллекционеров. По сети бродит много разных технических характеристик этой машины, но выяснить, какие из них реальные – невозможно, потому что это никогда и не раскрывалось.

1991 Porsche 989

При первом взгляде на этот автомобиль думаешь: «Да это же Panamera из 80-х». Автомобиль Porsche 989 был прототипом спортивного седана, разработанным в конце 80-х и начале 90-х годов. Проект запустили в 1988 году с целью создания спортивного седана для семейного использования и как конкурента BMW M5. Хотя автомобиль так и не был выпущен, он оказал значительное влияние на последующие модели Porsche и считается предшественником современного седана Porsche Panamera.

Wikimedia Commons

Porsche 989 представили в 1991 году, но сегодня проект выглядит так, будто взяли обычный 911, потом растянули в две стороны и добавили по одной двери с каждой стороны. На тот момент четырехдверный дизайн был крайне необычным для Porsche, известной своими 2-дверными спортивными автомобилями класса GT.

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Porsche 989 был оборудован 4,2-литровым V8, развивающим 350 лошадиных сил. Этот двигатель разработали специально для этого автомобиля. В планах было использовать автоматическую трансмиссию и умную подвеску, но все это оказалось слишком дорого. По примерным подсчетам, автомобиль стоил бы более 200 000 долларов и был бы никому не нужен: это хоть и спортивный, но все же семейный автомобиль, а в то время такого класса практически не существовало. На этой мрачной ноте проект и прикрыли в 1995 году.

1989 Porsche Panamericana

Porsche Panamericana – это еще один концепт, созданный Porsche и показанный на Франкфуртском автосалоне в 1989 году. Его разработали голландским дизайнером Хармом Лагаайем вместе со Стивом Муркеттом и техническим директором Ульрихом Безом с целью предварительного показа некоторых дизайнерских особенностей, которые впоследствии появились в модели 911 поколения 993. Название происходит от знаменитой гонки Carrera Panamericana, которая проводилась в 1950-х годах.

Wikimedia Commons

Porsche Panamericana изначально задумывалась только как концептуальный автомобиль, и, несмотря на надежды Лагаая на то, что его творение будет выпущено хотя бы малой серией в 1992 году, растущий финансовый кризис в Porsche положил конец мечтам. Тем не менее, автомобиль оказал влияние на разработку модели 993, 911, Targa и Boxster.

Wikimedia Commons

Автомобиль построили на шасси 911 (964) Carrera 4 Cabriolet, а его кузов изготовили из пластиковых и карбоновых панелей. Отличительной чертой автомобиля были его широкие колесные арки, предназначенные для размещения различных размеров дисков и шин, благодаря чему, при необходимости, автомобиль можно было переделать в некое подобие внедорожника.

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