История логотипа Volkswagen: как изменился знаменитый знак с 1937 года

Volkswagen была основана в 1937 году в Германии. Идея создания такой компании принадлежала Адольфу Гитлеру, который хотел создать автомобиль, доступный каждому немецкому гражданину. Машина должна была стать "народным автомобилем", что в переводе с немецкого и означает "Volkswagen".

© Volkswagen

Основателем Volkswagen считается Фердинанд Порше, известный автомобильный инженер, который разработал первую модель для компании - Volkswagen Beetle (в Германии он известен как Volkswagen Käfer).

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После Второй мировой войны компания Volkswagen была восстановлена британскими войсками, и уже осенью 1945 отдала заводу первый заказ на 20 тысяч автомобилей. В 1946 году началось массовое производство модели Volkswagen Beetle. С тех пор компания выросла и стала одним из крупнейших автопроизводителей в мире.

История логотипа, от истоков до наших дней

Логотип компании претерпел огромное количество изменений. Если самая первая версия отсылала напрямую к фашистской свастике, то современная ограничивается скромными буквами VW. Давайте проследим, как менялся логотип.

Первый логотип Volkswagen был разработан в 1937 году инженером Францем Ксавером Раймшписом и представлял собой инициалы "VW" компании "Volkswagen", размещенные внутри шестеренки, окруженной силуэтами флагов или крыльев, которые представляли собой нацистскую свастику (к сожалению, показать вам ее мы не можем).

В 1939 году, накануне Второй мировой войны, логотип в форме свастики удалили, оставили только шестеренку с инициалами внутри.

Volkswagen

В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, шестеренку заменили бежевым кругом с коричневым внешним кольцом, инициалы окрасили в бежевый цвет, а фон за буквами сделали красным.

Volkswagen

В 1948 году, после вмешательства британской армии в Вольфсбург и нового подъема немецкой автомобильной промышленности, логотип стал цветным, внешнее кольцо стало толще, а верх "W" снова слился с кругом.

Volkswagen

В 1960 году логотип оставили круглым, но поместили в квадрат. Внешнее дополнительное кольцо также удалили, а основной круг и инициалы "VW" сделали тоньше.

Volkswagen

В 1967 году от квадратной окантовки отказались, а сам логотип стал небесно-голубого цвета.

Volkswagen

В 1978 году цвета предыдущего логотипа инвертировали с немного более темным оттенком, а инициалам "VW" поменяли шрифт.

Volkswagen

С 1989 по 1995 год использовался цветной вариант логотипа 1948 года – его сделали голубым.

Volkswagen

В 1995 году снова был использован логотип от 1978 года, но с более темным оттенком синего, чем раньше.

Volkswagen

В 1999 году логотип стал чуть темнее и появился легкий градиент, а также попытка придать ему глубину.

Volkswagen

В 2000 произошел полноценный переход в трехмерный вид, путем добавления сильного градиента и теней. Также буквы перестали быть белыми и стали светло-серыми, а вокруг логотипа появилась окантовка такого же цвета.

Volkswagen

В 2012 году логотип остался без серьезных изменений, просто у букв появились грани, что усилило 3D-эффект.

Volkswagen

В 2019 году от всех 3D-моделей отказались в пользу плоского минимализма – теперь это просто буквы V и W и круге, и все это залито темно-синим цветом.

Volkswagen

Предполагаемое значение логотипа