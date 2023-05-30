Юрист предупредил водителей о штрафе за видеорегистратор

Штраф за эксплуатацию автомобиля в условиях ограничения обзора действительно существует, однако, чаще всего он обусловлен с наличием наклеек на ветровом или боковых стёклах.

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Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, размещение в машине даже очень большого видеорегистратора не может быть причиной для соответствующего штрафа.

Как отметил эксперт, данное утверждение актуально для ситуации, когда прибор для фиксации происходящего на дороге располагается прямо по центру лобового стекла.