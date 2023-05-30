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Водителей предупредили, какие детали нельзя заменять в машине

Российским автовладельцам запрещено самостоятельно заменять бампер.

Какие детали в машине владельцам нельзя заменять самостоятельно
© Григорий Сысоев / РИА Новости

Об этом заявил эксперт Юрий Бибилов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, данная деталь автомобиля должны быть обязательно сертифицирована и поменяна строго в соответствии с законодательством, которое гласит, что такая замена должна быть зарегистрирована в ГИБДД.

Как пояснил специалист, контроль за этой процедурой необходим в силу того, что при столкновении с другим автомобилем несертифицированный бампер может превратиться в самый настоящий «летящий снаряд».

Для того, чтобы не подвергать опасности окружающих участников дорожного движения и была придумала данная процедура. Кроме этого, регистрацию в ГИБДД нужно проходить и при замене таких элементов, как руль, сиденья и фары.

Все они непосредственно влияют как на степень безопасности как самого водителя, так и других автолюбителей и пешеходов, находящихся рядом. Также нельзя самостоятельно устанавливать колёса большего или меньшего размера.

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