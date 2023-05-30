Эксперты перечислили все плюсы и минусы автомоек

На что важно обратить внимание при выборе автомойки, рассказали эксперты СберАвто. Речь обо всех типах: мойках самообслуживания, автоматических или роботизированных и классических.

Мойки самообслуживания

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Это наиболее бюджетный и быстрый вариант, но важно учитывать некоторые критерии:

Наличие закрытого и отапливаемого помещения. Не рекомендуется пользоваться открытыми мойками при температуре воздуха ниже минус 10.

Особенности оплаты (терминал для приема мелочи или банкнот, автомат для обмена денег на жетоны, пополнение счета на специальной карте через специалиста, бесконтактная оплата.

Оборудование и режимы мойки. Набор опций на мойках самообслуживания должен быть аналогичным услугам на традиционных станциях – первичная предварительная мойка, мойка кузова начисто, покрытие кузова воском и сушка. Использование только одного режима лишь частично смоет грязь.

Плюсы: легко найти в любой точке города, дешево.

Минусы: нужны навыки для того, чтобы качественно помыть авто, есть риск промокнуть или испачкаться, нельзя использовать неотапливаемые мойки при минусовой температуре.

Автоматизированные

Бывают двух видов: портальные и конвейерные. Портальные мойки представляют собой п-образный портал, который перемещается вдоль статичного автомобиля, конвейерные – это закрытый комплекс, состоящий из транспортера и моечных модулей-арок, через которые перемещается автомобиль.

Выбирая автоматизированную процедуру важно учитывать, что автомобиль покидать нельзя. При этом мойка длится в среднем десять минут.

В мойках конвейерного типа авто проезжает через серию чистящих блоков примерно за пять минут.

Плюсы: скорость, вы не принимаете активного участия в процессе.

Минусы: качество (полностью отмыть все поверхности не получится).

Классические

На классической автомойке работы выполняют профессионалы, но есть несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание:

Схема работы (хорошо, когда есть несколько этапов, включая бесконтактную и контактную обработку поверхности).

Использование бережных средств и инструментов. Важно, чтобы моющий состав для первой фазы наносили на сухой кузов, так как остатки воды могут снизить концентрацию шампуня.

Адекватные стоимость и время.

В случае классических моек хорошо не может быть дешево, ведь стоимость включает не только расходные материалы, но и труд персонала. Ну и быстро и качественно помыть автомобиль не получится.

Плюсы: вы не принимаете участия в процессе, профессионалы качественно и комплексно помоют ваш автомобиль.