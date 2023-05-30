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Эксперты перечислили все плюсы и минусы автомоек

На что важно обратить внимание при выборе автомойки, рассказали эксперты СберАвто. Речь обо всех типах: мойках самообслуживания, автоматических или роботизированных и классических.

Эксперты перечислили все плюсы и минусы автомоек
© За рулем

Мойки самообслуживания

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Это наиболее бюджетный и быстрый вариант, но важно учитывать некоторые критерии:

  • Наличие закрытого и отапливаемого помещения. Не рекомендуется пользоваться открытыми мойками при температуре воздуха ниже минус 10.
  • Особенности оплаты (терминал для приема мелочи или банкнот, автомат для обмена денег на жетоны, пополнение счета на специальной карте через специалиста, бесконтактная оплата.
  • Оборудование и режимы мойки. Набор опций на мойках самообслуживания должен быть аналогичным услугам на традиционных станциях – первичная предварительная мойка, мойка кузова начисто, покрытие кузова воском и сушка. Использование только одного режима лишь частично смоет грязь.

Плюсы: легко найти в любой точке города, дешево.

Минусы: нужны навыки для того, чтобы качественно помыть авто, есть риск промокнуть или испачкаться, нельзя использовать неотапливаемые мойки при минусовой температуре.

Автоматизированные

Бывают двух видов: портальные и конвейерные. Портальные мойки представляют собой п-образный портал, который перемещается вдоль статичного автомобиля, конвейерные – это закрытый комплекс, состоящий из транспортера и моечных модулей-арок, через которые перемещается автомобиль.

Выбирая автоматизированную процедуру важно учитывать, что автомобиль покидать нельзя. При этом мойка длится в среднем десять минут.

В мойках конвейерного типа авто проезжает через серию чистящих блоков примерно за пять минут.

Плюсы: скорость, вы не принимаете активного участия в процессе.

Минусы: качество (полностью отмыть все поверхности не получится).

Классические

На классической автомойке работы выполняют профессионалы, но есть несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание:

  • Схема работы (хорошо, когда есть несколько этапов, включая бесконтактную и контактную обработку поверхности).
  • Использование бережных средств и инструментов. Важно, чтобы моющий состав для первой фазы наносили на сухой кузов, так как остатки воды могут снизить концентрацию шампуня.
  • Адекватные стоимость и время.

В случае классических моек хорошо не может быть дешево, ведь стоимость включает не только расходные материалы, но и труд персонала. Ну и быстро и качественно помыть автомобиль не получится.

Плюсы: вы не принимаете участия в процессе, профессионалы качественно и комплексно помоют ваш автомобиль.

Минусы: стоимость выше, чем при других типах мойки, мытье длится час и более.

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