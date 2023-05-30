Как сохранить номерной знак?

Вопрос решается в рабочем порядке, но есть одно важное условие, предупреждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Знаю, что номера можно перевесить со старой машины на новую. Как это правильно сделать?" - А. В., г. Ставрополь
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
"Вам необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции с заявлением о замене государственного регистрационного номера, который вы планируете использовать на другом транспортном средстве. В заявлении необходимо ходатайствовать о сохранении указанного номера.
По результатам рассмотрения заявления транспортному средству будет присвоен новый государственный регистрационный номер, а прежний номер останется на хранении. Его физический носитель – государственные регистрационные знаки – выдадут вам на руки. В течение одного года вы можете зарегистрировать новое транспортное средство, которому будет присвоен сохраненный за вами государственный регистрационный номер. Об этом также надо будет указать в заявлении о регистрации.
Обратите внимание, что обязательным условием является соответствие цифрового кода номера региону вашего места регистрации.
Указанный порядок регламентирован Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764".