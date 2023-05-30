Как сохранить номерной знак?

По результатам рассмотрения заявления транспортному средству будет присвоен новый государственный регистрационный номер, а прежний номер останется на хранении. Его физический носитель – государственные регистрационные знаки – выдадут вам на руки. В течение одного года вы можете зарегистрировать новое транспортное средство, которому будет присвоен сохраненный за вами государственный регистрационный номер. Об этом также надо будет указать в заявлении о регистрации.