Главная новинка года: как едет Lada Vesta NG

Компания АвтоВАЗ наконец выводит на российский рынок Lada Vesta NG. Автомобиль, производство которого перенесли из Ижевска в Тольятти, получил точечные изменения экстерьера и салон, который основательно переработали. Корреспондент "Российской газеты" поездил на главной новинке этого года.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

Как снаружи

Видео дня

Первое поколение Lada Vesta появилось в 2015 году. И уже тогда одним из главных плюсов модели был дизайн. Стиву Маттину удалось сделать очень яркий и самобытный автомобиль в своем классе. Поэтому при создании уже новой генерации АвтоВАЗ абсолютно правильно решил не идти по пути революции в экстерьере. Все изменения, которые произошли, точечные.

Машина обрела другие передние крылья, появилась полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Дизайн решетки радиатора Vesta нового поколения отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных комплектациях ее пересекает два хромированных молдинга, которые визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также спереди увеличен логотип Lada. При этом у крышки багажника исчезла пластиковая накладка над номерным знаком.

Передняя и задняя светотехника стала полностью светодиодной. Светодиоды улучшили качество света: ширина пучка в ближнем и дальнем режиме увеличена на 50%, а в ближнем режиме на 10% выросла дальность света. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В самом АвтоВАЗа все внешние изменения называют лаконичными, но выразительными, особенно упирая на чистые линии и усиления дифференциации между кузовами (за счет бамперов). Лично мне новая Vesta нравится - выглядит она классно и современно.

Что внутри

Вся передняя панель теперь отделана приятным на ощупь мягким пластиком и цветными вставками.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Впрочем, все основные изменения произошли внутри флагмана Lada. Автовазовцы основательно поработали над качеством отделки салона: появились новые дверные карты, которые очень приятны на ощупь, пластик передней панели теперь мягкий, поменялась обивка сидений. Кроме того, появилось и двухцветное оформление салона, которое смотрится очень классно.

У переднего пассажира теперь есть карман для смартфона, а вот подстаканники удобными не назовешь.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Спереди предусмотрена ниша для мобильного телефона - его можно положить туда и подзарядить от отдельной, специально предусмотренной USB-розетки. А пассажиров заднего ряда явно порадует наличие в дверях карманов - это то, чего ждали многие.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Рулевое колесо получило в топ-версиях 18 кнопок и подогрев, а в потолочный плафон интегрирован очечник с микролифтом. Во всех комплектациях появилась кнопка "Старт-стоп" для бесключевого запуска двигателя, для лучшего обзора поменяли ветровое стекло, у которого теперь увеличена зона обогрева.

MMC Enjoy Vision Pro - главная "фишка" салона новой Vesta. Впрочем, доступна она только в топовой версии флагмана АвтоВАЗа.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Но все-таки главное новшество новой Vesta - это появление в топовой версии автомобиля цифровой приборки и мультимедийного комплекса с вертикальным 10-дюймовым планшетом, которые создавались в кооперации с "Яндексом". Cистема работает на базе Android. Особых тормозов за время нашего теста обнаружено не было: реакции на прикосновения быстрые, меню понятное, карты погружаются оперативно.

Электронная приборная панель появилась впервые в автомобилях Lada. У нее три разных вида шкал, есть возможность отображать навигацию.

Пресс-служба АвтоВАЗа

В итоге у вас в машине навигация (которая отображается и на приборке), музыка (8 динамиков и новый звук) и голосовой помощник "Алиса". Согласитесь, отличный набор для автомобиля бюджетного сегмента. Подключение к интернету, кстати, происходит или через USB-модем, или через Wi-Fi со смартфона (отдельная симкарта для Lada EnjoY Pro Vision не предусмотрена). Планируется, что в будущем функционал будет расширяться, а его обновление будет происходить по воздуху.

Как едет

У новой Lada есть ABS, но нет ESP. Она появится уже в следующем году.

На тесте были машины только с одним двигателем - это 1,6 литровый мотор, который выдает 106 л.с. и работает с пятиступенчатой механикой. От такого силового агрегата изначально чуда ждать не стоило. Ну его и не произошло. Часть нашего теста проходила в городе, где машине с 16-клапанником динамики хватает, но вот на трассе каждый обгон уже приходится выверять. Так что такая Vesta подойдет в первую очередь тем, кто привык и практикует размеренную езду. К механике же претензий нет - передачи включались четко и мягко.

Впрочем, есть еще более тихоходная версия - это автомобили с двигателем 90 л.с. (устанавливается и на Lada Granta). Такая Vesta, согласно официальным данным, разгоняется до "сотни" почти за 14 секунд. Совсем печаль, конечно.

Из опций новой Vesta не хватает датчиков дождя и света, круиз-контроля (он появится чуть позже), трехдиапазонного подогрева кресел и бесключевого доступа в салон. Но импортозамещение идет.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Впрочем, уже в первом квартале следующего года АвтоВАЗ выведет на рынок машину с мотором 1,8 литра (122 л.с.) в паре с вариатором, которая и должна стать самой бодрой в линейке (если не считать модификации Sport). Информация о производители трансмиссии компания держит в секрете, но уже понятно, что это будет одна из китайских фирм. Сейчас как раз такие автомобили проходят испытания. Кстати, двигатель 1,8 литра был модернизирован - удалось победить масложор, на который жаловались некоторые владельцы модели. Также анонсирован выход Vesta на газе и версий Sport (в том числе и универсала). В следующего году модель обзаведется и ESP.

Что касается ездовых характеристик, то главные плюсы автовазовского флагмана никуда не делись. Подвеска не только отлично "сглатывает" различные неровности, но и позволяет не замечать ямы. Как и седан, Vesta SW отлично реагирует на повороты руля - машина четко едет туда, куда вам надо. На большой скорости сильных кренов не обнаружилось - автомобиль твердо стоит на дороге.

В ходе разработки Vesta NG прошла полный цикл испытаний, включая 27 краш-тестов и 1,3 миллиона километров испытательного пробега.

Шумоизоляция? Особых нареканий нет. На высоких оборотах звук мотора, конечно, проникает в салон, но до критических значений явно не доходит. Мощного гула, от которого трещит голова, нет.

Что касается расхода топлива, то за время нашего теста на разных машинах он колебался от 7 до 9 литров на "сотню". Вполне приемлемый результат.

Что в итоге

С 2015 по 2022 год было выпущено около 650 тысяч Lada Vesta первого поколения.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Комплектаций всего четыре - это Comfort, Life, Enjoy и Techno. Базовую версию седана оценили в 1 239 900 рублей (универсал обойдется в 1 329 900 рублей). За эти деньги можно получить автомобиль с двигателем 90 л.с., у которого есть светодиодная оптика, две подушки безопасности, ABS, кнопочный запуск двигателя, кондиционер, электропривод наружных зеркал, охлаждаемый перчаточный ящик, электростеклоподъемники на всех дверях, дисковые тормоза на всех колесах.

Все остальные комплектации идут со 106-сильным двигателем и предложены только для седанов. Комплектация Life включает 7-дюймовую мультимедийку с управлением на руле, центральный подлокотник, высотную и поясничную регулировки сиденья водителя, окрашенные в цвет кузова наружные зеркала и ручки.

Седан в версии Enjoy обойдется в 1 447 000 рублей (седан Cross - в 1 592 900 рублей). Здесь дополнительно есть задние датчики парковки, обогреваемый кожаный руль, очечник, камера заднего вида, двухтональный звуковой сигнал, обогрев ветрового стекла.

А вот самое топовое исполнение Techno (именно такие машины и были на нашем тесте) оценили в 1 569 900 рублей (внедорожный седан - в 1 689 900 рублей). В такую комплектацию вошли цифровая комбинация приборов, MMC Enjoy Vision 10 дюймов, зональная амбиентная подсветка, подсветка входа-выхода, третий задний подголовник, боковые подушки безопасности, 16-дюймовые двухцветные литые диски, черные крыша и зеркала. Дополнительно можно заказать бежевый салон.

Для Cross-версий применяется усиленная передняя подвеска с увеличенным до 203 мм клиренсом.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Автомобили появятся у дилеров в ближайшее время. Более конкретной даты пока нет.