От какой пищи стоит отказаться перед поездкой на автомобиле

«Перед поездкой на автомобиле не стоит употреблять приготовленную во фритюре пищу, жирные, острые блюда и соусы, так как возможно появление сонливости, — как реакции организма после переваривания такой тяжелой еды. Яблоки тоже не следует употреблять перед дорогой, они могут вызывать вздутие живота и газообразование из-за высокого содержания клетчатки. Кисломолочные продукты, такие как кефир, вызывают процессы брожения в ЖКТ и его расстройство. Лук и горчица приводят к мгновенной изжоге. Все это может снизить концентрации внимания за рулем, так как водитель будет думать о своем состоянии, а не о дороге», — сказала Анна Кривошеева.