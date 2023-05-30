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Врач Кривошеева: обильное употребление водителем перед дорогой жареной пищи может привести к ДТП

Употребление некоторых видов пищи перед поездкой может вызвать сонливость, вздутие живота или расстройство стула, что снизит концентрацию внимания водителя и тем самым повысит риск ДТП. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «Медси» на Белорусской и ММЦ «Медси» на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева. По словам специалиста, прежде всего опасно есть в больших количествах жареное.

От какой пищи стоит отказаться перед поездкой на автомобиле
© Global Look Press

«Перед поездкой на автомобиле не стоит употреблять приготовленную во фритюре пищу, жирные, острые блюда и соусы, так как возможно появление сонливости, — как реакции организма после переваривания такой тяжелой еды. Яблоки тоже не следует употреблять перед дорогой, они могут вызывать вздутие живота и газообразование из-за высокого содержания клетчатки. Кисломолочные продукты, такие как кефир, вызывают процессы брожения в ЖКТ и его расстройство. Лук и горчица приводят к мгновенной изжоге. Все это может снизить концентрации внимания за рулем, так как водитель будет думать о своем состоянии, а не о дороге», — сказала Анна Кривошеева.

Если планируется долгая или ночная поездка, не стоит употреблять энергетики, так как в них содержится высокий уровень кофеина. Основное побочное явление от принятия подобных напитков — учащенное сердцебиение. К тому же, эффект от выпитой банки бодрящей жидкости длится всего час, а затем водитель может почувствовать сильную усталость и уснуть. Помимо снижения бдительности, кофеиносодержащие напитки могут действовать как мочегонное средство и раздражать мочевой пузырь, предупредила врач.

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