Audi перейдет на модель прямых продаж электрокаров в Германии в следующем году
Немецкий автопроизводитель Audi достиг важного соглашения со своими дилерами в ФРГ. Как пишет издание SPEEDME.RU, уже в следующем году начнет внедряться система прямых продаж электрических машин.
Начиная с 1-го января 2024-го года дилеры смогут предлагать электрокары только от имени Audi. Кроме того, дилеры больше не будут покупать электрические ТС у компании для реализации среди конечных клиентов.
Таким образом, клиенты больше не смогут рассчитывать на дилерские скидки. Нужно отметить, что на модель прямых продаж переходит не только Audi, но и Mercedes-Benz, а также BMW.