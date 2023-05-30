Немецкий автопроизводитель Audi достиг важного соглашения со своими дилерами в ФРГ. Как пишет издание SPEEDME.RU, уже в следующем году начнет внедряться система прямых продаж электрических машин.

Начиная с 1-го января 2024-го года дилеры смогут предлагать электрокары только от имени Audi. Кроме того, дилеры больше не будут покупать электрические ТС у компании для реализации среди конечных клиентов.