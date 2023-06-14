7 отличных универсалов, на которых точно не стоит возить картошку

В современном мире автомобиль стал не просто средством передвижения, но и отражением стиля жизни, символом комфорта и надежности. Но далеко не все автомобили покупаются для того, чтобы ездить на работу. Есть семейные машины, которые покупаются для поездок на дачу. Обычно в таких подборках собираются легендарные "четверки", "аутбеки" от Subaru и Kia Ceed SW, но мы решили посмотреть на чем на дачу за картошкой ездят обеспеченные люди.

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Volvo V90 Cross Country

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Автомобильная марка Volvo всегда ассоциировалась с повышенным уровнем безопасности. Правда, последнее время большинство других автомобилей уже догнали шведов по этому параметру, но хуже от этого Volvo не становится. А V90 Cross Country — это универсал, предлагающий обильное пространство для груза, высокий уровень комфорта и безопасности. Он оборудован множеством современных функций, включая систему автоматического торможения City Safety. Перегородка между багажным отделением и салоном выполнена из плотной сетки, поэтому пассажиры на заднем ряду защищены даже при экстренных торможениях. Также есть возможность перевозить длинномерные грузы, пропуская их через отверстие в центральном ряде заднего дивана.

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Mercedes-Benz E-Class Wagon

Это уже универсал премиум-класса с одним из самых больших багажников в классе – 2175 литров. Кажется, туда можно поместить слона, если правильно разделить его на части. Универсалы Mercedes-Benz особенно интересны в комплектации All-Terrain, которая обязательно оснащается пневмоподвеской, с которой автомобиль даже в среднем положении выше на 29 мм, чем такой же, но на пружинах. А в верхнем положении пневмы можно ползать там, куда пузотерки даже не доедут. Поэтому если дорога до дачи в какой-то момент превращается в ухабы - это очень хороший вариант. Ну и само собой, так как это Mercedes, он обладает роскошным интерьером, кучей электроники, мощными двигателями и отличной плавностью хода, что обеспечивает комфортную езду даже на дальние расстояния.

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Subaru Outback

Марка Subaru достаточно плотно ассоциируется с ралли и повышенной проходимостью.

Subaru Outback не исключение - это универсал с прочным корпусом и высоким клиренсом, что делает его отличным выбором для активного образа жизни и покатушек черт знает где. В автомобилях Subaru всегда ценили их систему полного привода, которая обеспечивает хороший контроль управляемости даже в сложных ситуациях. В салоне, конечно, даже близко нет комфорта как в «мерседесе», но это просто другой автомобиль, зато картошку можно будет посадить там, куда «мерседес» целым не доедет.

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Audi A6 Avant

Автомобили Audi A6 Avant всегда славились мощными версиями RS, которые разгоняются до сотни за несколько секунд. Мы вам такую версию брать не предлагаем, для рассады вполне хватит базовой 2 л с турбиной, но все остальное-то остается! А это огромный багажник, полный привод quattro, комфортный салон и просто европейский премиум.

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Volkswagen Passat Variant

А вот и более практичный универсал - Passat Variant. Это хороший и надежный «народный автомобиль», который стоит ощутимо меньше «мерседеса» или «ауди», но не так уж сильно и отстает в комфорте и технологиях. Да, чуть меньше кожи и чуть больше пластика, зато достаточно большой багажник объемом 1729 литров со сложенными задними креслами.

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Skoda Superb Combi

Автомобили марки Skoda давно любимы на рынке России за то, что предоставляют хорошее соотношение цены, качества и функциональности. А также обладают быстрыми версиями за весьма скромные деньги. Новое поколение в салоне будет стоить как подержанный «мерседес», а потеряете вы не так уж много. Багажник 1909 литров, а подвеска с регулируемой жесткостью - можно возить много мешков с картошкой.

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BMW 3 Series Touring

Завершим нашу подборку баварской трешкой, а именно 3 Series Touring. Есть очень приятный двухлитровый турбодизель на 200 лошадей, острая рулежка и высокий уровень оснащения. Правда багажник относительно скромный – 1500 литров. С другой стороны, вряд ли в нем что-то не поместится, зато, с удовольствием за рулем!

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Заключение