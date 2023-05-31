Как не купить залоговый автомобиль

На вторичном рынке сделки купли-продажи часто сопряжены с правовыми рисками.

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, адвокат Кирилл Данилов предупредил, что при покупке подержанного автомобиля необходимо провести доскональную проверку машины. Следует выяснить, не наложены ли на авто ограничения, не находится ли она в розыске, есть ли на ней штрафы и неоплаченные налоги.

Кроме того, автомобиль может быть в залоге. Проверить эти данные можно у нотариуса.

Если этого не сделать, то можно спустя какое-то время после покупки автомобиля узнать о том, что банк обращает на него взыскание, так как он был заложен прежним собственником в счет обеспечения обязательств по кредиту. Тогда покупатель рискует потерять и машину, и уплаченные за нее деньги», — предостерег эксперт.