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Как не купить залоговый автомобиль

На вторичном рынке сделки купли-продажи часто сопряжены с правовыми рисками.

Как не купить залоговый автомобиль
© За рулем

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, адвокат Кирилл Данилов предупредил, что при покупке подержанного автомобиля необходимо провести доскональную проверку машины. Следует выяснить, не наложены ли на авто ограничения, не находится ли она в розыске, есть ли на ней штрафы и неоплаченные налоги.

Кроме того, автомобиль может быть в залоге. Проверить эти данные можно у нотариуса.

Если этого не сделать, то можно спустя какое-то время после покупки автомобиля узнать о том, что банк обращает на него взыскание, так как он был заложен прежним собственником в счет обеспечения обязательств по кредиту. Тогда покупатель рискует потерять и машину, и уплаченные за нее деньги», — предостерег эксперт.

В качестве меры предосторожности адвокат посоветовал окончательно рассчитываться с продавцом только после регистрации перехода права собственности на машину.

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