Автоэксперт рассказал, когда не стоит экспериментировать с "ручником"

На самом деле есть ситуации, при которых ручник превращается в палочку-выручалочку. Например, если ваш переднеприводный автомобиль попал в режим потери управляемости. То есть передние колеса авто начинают скользить наружу поворота. При помощи ручника вы можете сделать машину более управляемой, опять направив ее переднюю часть внутрь поворота. Это происходит благодаря блокировке задних колес, которая приводит к развитию заноса. Однако в случае подобных проблем с полно- или заднеприводной техникой, перед задействованием "ручника" лучше выжать сцепление. В противном случае вы рискуете разрушить трансмиссию и получить проблемы с управляемостью. Если же у вас не передний привод и коробка "автомат", то не стоит экспериментировать с "ручником" во избежания механических проблем.