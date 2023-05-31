Автоэксперт рассказал, когда не стоит экспериментировать с "ручником"

Автоэксперт рассказал, как категорически нельзя пользоваться "ручником" в автомобиле
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, как категорически нельзя пользоваться "ручником" в автомобиле.
"Ручник или стояночный тормоз очень любопытный орган управления автомобилем - он может радикально влиять на управляемость машины. Но об этом его свойстве современные водители не знают почти ничего. Конечно, "ручник" может использоваться при парковке автомобиля для предупреждения его скатывания или снижения нагрузки на трансмиссию, если у вас "автомат". Но можно ли использовать его на ходу? И, главное, зачем?
На самом деле есть ситуации, при которых ручник превращается в палочку-выручалочку. Например, если ваш переднеприводный автомобиль попал в режим потери управляемости. То есть передние колеса авто начинают скользить наружу поворота. При помощи ручника вы можете сделать машину более управляемой, опять направив ее переднюю часть внутрь поворота. Это происходит благодаря блокировке задних колес, которая приводит к развитию заноса. Однако в случае подобных проблем с полно- или заднеприводной техникой, перед задействованием "ручника" лучше выжать сцепление. В противном случае вы рискуете разрушить трансмиссию и получить проблемы с управляемостью. Если же у вас не передний привод и коробка "автомат", то не стоит экспериментировать с "ручником" во избежания механических проблем.
Также у большинства современных авто используется так называемый электронный ручник, особенностью которого является отсутствие прямой механической связи между клавишей и тормозным механизмом. В этом случае логика работы ручника определяется программным обеспечением, и может приводить к неожиданным для пилота результатам. Так, в некоторых авто при движении длительное нажатие на клавишу "ручника" может вызвать самостоятельное экстренное торможение автомобиля.
Так что "ручник" - это инструмент профессионала. И он может активно использоваться в переднеприводных машинах при возникновении проблем с управляемостью. Особенно в условиях скользких покрытий. И то, в том случае, если он механический. Во всех остальных случаях, если он электронный или у вас полноприводный, а также заднеприводный автомобиль, лучше не экспериментировать. В любом случае, для того, чтобы научиться пользоваться ручником на ходу, необходимо пройти обучение у профессиональных инструкторов", - отметил эксперт.