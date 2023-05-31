$80.69+0.6386.51+0.61

Автоэксперт рассказал, как категорически нельзя пользоваться "ручником" в автомобиле

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, как категорически нельзя пользоваться "ручником" в автомобиле.

Автоэксперт рассказал, когда не стоит экспериментировать с "ручником"
© Российская Газета

"Ручник или стояночный тормоз очень любопытный орган управления автомобилем - он может радикально влиять на управляемость машины. Но об этом его свойстве современные водители не знают почти ничего. Конечно, "ручник" может использоваться при парковке автомобиля для предупреждения его скатывания или снижения нагрузки на трансмиссию, если у вас "автомат". Но можно ли использовать его на ходу? И, главное, зачем?

Видео дня

На самом деле есть ситуации, при которых ручник превращается в палочку-выручалочку. Например, если ваш переднеприводный автомобиль попал в режим потери управляемости. То есть передние колеса авто начинают скользить наружу поворота. При помощи ручника вы можете сделать машину более управляемой, опять направив ее переднюю часть внутрь поворота. Это происходит благодаря блокировке задних колес, которая приводит к развитию заноса. Однако в случае подобных проблем с полно- или заднеприводной техникой, перед задействованием "ручника" лучше выжать сцепление. В противном случае вы рискуете разрушить трансмиссию и получить проблемы с управляемостью. Если же у вас не передний привод и коробка "автомат", то не стоит экспериментировать с "ручником" во избежания механических проблем.

Также у большинства современных авто используется так называемый электронный ручник, особенностью которого является отсутствие прямой механической связи между клавишей и тормозным механизмом. В этом случае логика работы ручника определяется программным обеспечением, и может приводить к неожиданным для пилота результатам. Так, в некоторых авто при движении длительное нажатие на клавишу "ручника" может вызвать самостоятельное экстренное торможение автомобиля.

Так что "ручник" - это инструмент профессионала. И он может активно использоваться в переднеприводных машинах при возникновении проблем с управляемостью. Особенно в условиях скользких покрытий. И то, в том случае, если он механический. Во всех остальных случаях, если он электронный или у вас полноприводный, а также заднеприводный автомобиль, лучше не экспериментировать. В любом случае, для того, чтобы научиться пользоваться ручником на ходу, необходимо пройти обучение у профессиональных инструкторов", - отметил эксперт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий