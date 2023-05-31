Эксперт назвал самые распространенные ошибки автовладельцев при оформлении ОСАГО и ДТП

Эксперт Евгений Уфимцев назвал самые распространенные ошибки автовладельцев при оформлении документов на ОСАГО и при ДТП
Евгений Уфимцев – глава Российского Союза Автостраховщиков предостерег автолюбителей от действий, вызывающих проблемы при оформлении страхового полиса ОСАГО и факта ДТП.
Самой частой ошибкой автовладельцев при оформлении ОСАГО Уфимцев назвал покупку подозрительно дешевых полисов и указание неверных данных о мощности транспортного средства или месте его регистрации.
«Фальшивые полисы ОСАГО обычно продаются ниже рыночной цены. Недобросовестные посредники могут, например, вносить в базу РСА информацию о другом водителе – с маленьким коэффициентом бонус-малус (КБМ). Это снизит цену на полис, но сделает его недействительным. При наступлении страхового случая такой полис ничем не сможет помочь своему владельцу», - сообщил Евгений Уфимцев RuNews24.ru
Также президент РСА отметил, что на сегодняшний день большая часть таксистов скрывает реальную цель использования автомобиля при заключении договора автогражданской ответственности.
«По нашим данным, только около 40% всех такси в России корректно застрахованы по ОСАГО. К сожалению, эти люди не понимают, что вместо мнимой экономии получают дополнительные риски и проблемы. Если после ДТП выявляется, что водитель использовал автомобиль как такси, но при заключении договора не сообщил об этом, то потерпевшим выплаты будут произведены, но после этого к виновнику аварии будет предъявлено регрессное требование. При этом в 2022 году частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были такси, составила 33%. То есть вероятность стать виновником аварии у таксистов почти в семь раз выше, чем у других водителей», - подчеркнул эксперт.
Говоря о наиболее распространенных ошибках водителей при оформлении ДТП, Евгений Уфимцев выделил неверно составленную схему аварии и невнимательность при оформлении документов – мелкие ошибки в такой ситуации могут обернуться большими финансовыми потерями.
В то же время он подчеркнул, что оформление извещений о ДТП и выполнение фотофиксации через приложения «Помощник ОСАГО», «Госуслуги Авто» или приложения страховых компаний позволяет снизить риск ошибок, так как специальные подсказки помогают правильно заполнить документы и напоминают участникам ДТП о необходимости сфотографировать поврежденные детали автомобилей и само место происшествия.
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Эксперт Евгений Уфимцев назвал самые распространенные ошибки автовладельцев при оформлении документов на ОСАГО и при ДТП