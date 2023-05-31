Эксперт назвал самые распространенные ошибки автовладельцев при оформлении ОСАГО и ДТП

«По нашим данным, только около 40% всех такси в России корректно застрахованы по ОСАГО. К сожалению, эти люди не понимают, что вместо мнимой экономии получают дополнительные риски и проблемы. Если после ДТП выявляется, что водитель использовал автомобиль как такси, но при заключении договора не сообщил об этом, то потерпевшим выплаты будут произведены, но после этого к виновнику аварии будет предъявлено регрессное требование. При этом в 2022 году частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были такси, составила 33%. То есть вероятность стать виновником аварии у таксистов почти в семь раз выше, чем у других водителей», - подчеркнул эксперт.