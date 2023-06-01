Виновника аварии должен устанавливать только суд, а не инспектор ГИБДД

Виновность в аварии должен устанавливать исключительно суд. Это вовсе не дело инспектора ГИБДД. Тот обязан только установить обстоятельства дорожного происшествия. На это уже не раз указывал Верховный суд. Тем не менее нижестоящие судебные инстанции продолжают выносить решения, не исследовав материалы дела и только на основании самого факта - назначено наказание водителю или нет. Хотя есть много пунктов Правил, за которые наказание просто не предусмотрено.

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Итак, произошла авария. В отношении водителя вынесли решение, что он нарушил требования пункта 9.10 Правил дорожного движения. То есть не соблюдал дистанцию. Но одновременно было вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела. Так как Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает ответственности за такое нарушение.

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И надо сказать, что КоАП не предусматривает ответственности за многие нарушения. Например, за движение со скоростью, не соответствующей дорожным условиям. Пункт 10.1 Правил. Когда водитель не превысил предусмотренную скорость, а лишь не учел, что на дороге, например, скользко.

У нас в Правилах недавно появился пункт, который запрещает опасное вождение. Под этим термином понимается резкое, беспричинное торможение, игра в "шашечки" и прочее. Однако ответственности за такое нарушение в КоАП также не предусмотрено. Пока.

Итак, попавший в ДТП автовладелец обращается в суд, чтобы взыскать с виновника аварии средства на ремонт машины. Дело в том, что виновник ездил без полиса ОСАГО. И какое решение принимает районный суд? Отказать.

Основание же такое - инспектор ГИБДД отказал в возбуждении административного дела. При этом суд посчитал, что неважно, что в протоколе указано, что второй водитель нарушил Правила дорожного движения. То есть не соблюдал дистанцию. Но судья счел, что раз нет постановления, значит нет нарушения. А значит в гражданском порядке пострадавший автовладелец не может и на возмещение ущерба претендовать.

Однако в этой ситуации стоит напомнить, что Верховный суд не раз разбирал подобные ситуации. И он указывал, что именно суд должен устанавливать виновника аварии, а не инспектор на дороге.

Как пояснил "РГ" адвокат Лев Воропаев, в рамках дела об административном правонарушении вопрос вины или невиновности, именно в ДТП, не решается. Об этом многократно указывал и Верховный суд. Согласно его разъяснениям, при разрешении дел по главе 12 КоАП РФ вопрос вины в ДТП не выясняется, так как это не входит в предмет доказывания в силу статей 24.1 и 26.1 КоАП РФ. Поэтому в рамках административного законодательства привлекают за сам факт нарушения того или иного пункта ПДД РФ, а не за факт ДТП. Вопрос же вины в аварии решается только в гражданском процессе.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев комментировал сходную историю. По его словам, даже если виновник аварии не был привлечен к административной ответственности, водитель поврежденной машины имеет право на компенсацию. Ее можно взыскать в рамках гражданского процесса.

Как считает адвокат Сергей Радько, есть факт противоправного поведения. Но за это нарушение нет наказания. Однако стоит посмотреть на схожую ситуацию. Допустим, если кто-то наехал на припаркованный автомобиль - есть виновник? Или никто не должен отвечать?

Наличие наказания за ДТП или его отсутствие не основание для признания или установления отсутствия самого факта нарушения со стороны автолюбителя.

Суд должен установить зависимость действия или бездействия водителя, которые могли стать или не стать причиной аварии.