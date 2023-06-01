Как не лишиться выплат по ОСАГО при ДТП с такси

Большая часть таксистов в России работают с неправильно оформленными полисами ОСАГО. При заключении страхового договора они скрывают реальную цель использования автомобиля. При этом виновниками ДТП таксисты становятся в семь раз чаще обычных водителей. А за этими цифрами стоят проблемы с получением выплат по ОСАГО пострадавшей стороной.

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По данным Российского союза автостраховщиков, таксисты в семь раз чаще становятся виновниками ДТП. Но они и ездят гораздо больше. По словам экспертов, в зависимости от региона в пересчете на годовой пробег таксисты проезжают в пять-десять раз больше обычных водителей. Так что тут аномалий никаких нет.

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Проблема в другом, указывает эксперт по городскому транспорту и такси, администратор телеграм-канала «БюроИКС. Городской транспорт» Роберт Ян:

«Водителей, которые оказывают услуги в России, больше миллиона. Помимо того что у них нет полиса ОСАГО для такси, у них нет даже разрешения на деятельность такси. С разрешением на деятельность такси — 400 тысяч, у них неправильный полис как таковой. Получается, более 600 тысяч — наверное, около миллиона, ближе к этой цифре — ездят вообще без разрешения на деятельность такси. Соответственно, у них нет обязанности делать полис ОСАГО для такси».

Почему это происходит? Большинство таксистов работают не на своих машинах. Они берут их в аренду. А страховать автомобили, в том числе по ОСАГО, должен собственник. То есть таксопарки. А они, во-первых, часто не могут, а во-вторых, не особо и стремятся. Для страховых компаний работа с такси убыточна. И они делают все для того, чтобы не продавать полисы таксопаркам, — закончились бланки, на осмотр нужно ехать в область, система дала сбой и так далее. Страховщикам нужны более высокие тарифы, а таксопарки не устраивают и действующие. Если средняя стоимость полиса для обычного водителя — около 7-8 тысяч рублей, то для автомобиля такси с применением соответствующих коэффициентов это уже в районе 26 тысяч рублей, а бывает и 60 тысяч рублей. Вот они и закрывают глаза на то, что таксисты ездят с обычными полисами ОСАГО, а иногда и с поддельными или вообще без них.

Чем это грозит остальным участникам движения? Если речь о том, что у таксиста обычный, а не специализированный полис, выплату рискуют не получить пассажиры такси в случае, если они пострадали во время ДТП. Второй водитель деньги, скорее всего, получит. А вот если полиса нет никакого, шансы на компенсацию тают и у второго участника аварии. Нет полиса — выплата только через суд, с виновника напрямую. Но даже если полис есть, проблемы с таксистами остаются. Многие отказываются оформлять европротокол и настаивают на вызове ГИБДД — зная, что ГИБДД на аварии без пострадавших не выезжает. И таксист часами изматывает пострадавшего, пока тот не согласится разъехаться просто так. Но это опасно еще и тем, что потом таксист может заявить на водителя, оставившего место ДТП, назвав его виновным и подставив под лишение прав.

Бывает и так, что водитель такси вообще не идет на контакт — отказывается предоставлять какие-либо документы и сам пытается уехать с места аварии. Продолжает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

«Таксисту, который не застрахован, терять нечего: он уже всюду виноват, для него убежать с места аварии — приемлемый выход. А для пострадавшего такой убежавший с места аварии таксист — это гарантированный ремонт за свой счет. Поэтому надо ждать на месте. Зачастую это занимает весь день. При этом ГАИ не выезжает, даже несмотря на то, что машины перекрывают проезжую часть. Тем не менее в такой ситуации, кроме ожидания ГАИ, другого выбора просто нет».