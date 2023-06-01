Когда надо заправлять кондиционер в автомобиле

Редакция издания SPEEDME.RU решила выяснить, как необходимо обслуживать кондиционеры в автомобиле в летний период. Эксперты заявляют, что кондиционеры должны подвергаться регулярному осмотру. Прежде всего, нужно указать, что охлаждение воздуха достигается за счет газа, нагнетаемого компрессором, который снижает температуру, чтобы он мог охлаждать воздух, взятый из салона.

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Отмечается, что это газ подвержен дисперсиям со временем. При этом если его уровень низкий, воздух в машине никак охлаждаться не будет. Для его восстановления нужно специальное оборудование. Специалисты рекомендуют проверять и перезаряжать систему каждые 2 года или же каждые 60 000 км.