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Когда надо заправлять кондиционер в автомобиле

Редакция издания SPEEDME.RU решила выяснить, как необходимо обслуживать кондиционеры в автомобиле в летний период. Эксперты заявляют, что кондиционеры должны подвергаться регулярному осмотру. Прежде всего, нужно указать, что охлаждение воздуха достигается за счет газа, нагнетаемого компрессором, который снижает температуру, чтобы он мог охлаждать воздух, взятый из салона.

Когда надо заправлять кондиционер в автомобиле
© Моя Москва.онлайн

Отмечается, что это газ подвержен дисперсиям со временем. При этом если его уровень низкий, воздух в машине никак охлаждаться не будет. Для его восстановления нужно специальное оборудование. Специалисты рекомендуют проверять и перезаряжать систему каждые 2 года или же каждые 60 000 км.

Однако если не следить за кондиционером, может произойти утечка. Тогда потребуется замена некоторых фитингов, поэтому потребуется немного больше времени на ремонт и обслуживание. Наихудшим сценарием является выход из строя компрессора. Его замена может обойтись в 20 тысяч рублей.

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