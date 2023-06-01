Восемь динамиков против шума коробки: тест-драйв Lada Vesta NG

Наверное, Vesta – один из самых невезучих отечественных автомобилей. В первом поколении на заре её жизни ей достался не доведённый до ума робот. Со временем он стал намного более удобным и с более ресурсным сцеплением, но было поздно: испортить репутацию всегда получается намного быстрее, чем её восстановить (что, впрочем, не мешало Весте вместе с Грантой быть в лидерах продаж). Презентацию второго поколения Весты умудрились провести в феврале прошлого года, и после этого сразу же начались те события, которые вынудили инженеров переделывать машину ещё раз. А о запуске её в производство речи быть не могло вовсе. Французы из уходящего Renault открыто предупреждали: кроме Нивы и, может быть, Гранты ничего сделать не получится вообще, так что про Весту лучше забыть. Но про неё не забыли. Правда, машина всё-таки пока получилась не совсем такой, какой её видели на ВАЗе до февраля прошлого года.

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Места много, вопросов мало

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Можно ли считать Vesta NG новым поколением или это всё-таки рестайлинг? По большому счёту, сейчас эти понятия сильно пересекаются. Некоторые из производителей считают признаком рестайлинга даже новую пепельницу в салоне, это их право. В случае с Vesta NG ситуация совершенно иная: в автомобиле заменили более 600 деталей, у неё практически полностью новый салон и множество других изменений. Наверное, на ВАЗе имеют право говорить именно о новом поколении, а не о рестайлинге старой Весты. Впрочем, мы имеем возможность оценить все эти изменения лично, так что приступим.

Внешне Веста сохранила фамильные черты в виде Х-образного стиля. Всё новое скромно назвали «лаконичные, но выразительные изменения». Что ж, формулировка верная: кроме новой оптики и бамперной группы ничего радикально менять не стали. Оптика отныне вся светодиодная, причём даже в базовой комплектации. Единственные оставшиеся лампочки накаливания – это лампочки указателей поворотов в задних фонарях, всё остальное (включая даже подсветку заднего номера) – светодиодное. К сожалению, в период белых ночей в Питере у нас не было возможности оценить возможность оптики полноценно, но на ВАЗе заявили, что дальность ближнего света увеличилась на 10%, световой поток – на 32%, а ширина светового пучка в зоне пешехода и перекрестка увеличилась на 50%. И на те же 50% увеличилась ширина светового пучка дальнего света. Вполне такую мысль допускаю, потому что светодиодные фары по умолчанию эффективнее галогенных.

И у обычных седанов и универсалов, и у их кроссовых версий появились новые бамперы. Именно из-за этих бамперов изменилась и длина машин: все не кроссовые версии стали на 30 мм длиннее, кроссовые – на 21 мм. Зато клиренс остался большим на зависть многим конкурентам: 178 мм у обычных машин и 203 мм – у кросс-версий.

В общем-то, больше ничего нового в экстерьере нет. Другое дело – интерьер, ведь даже на ВАЗе не скрывают, что 80% всего нового в этом поколении – это как раз салон. Поэтому открываем дверь и... вот так В-класс!

Мы привыкли, что салоны машин В-класса (или даже В+, сути дела это не меняет) должны состоять из пластика, звук которого при постукивании по нему пальцами отсылает к бессмертному «We Will Rock You» англосаксонского ансамбля Queen, ткань обивки в них должна постоянно пачкаться и вызывать смертельную тоску, а пространства там должно быть чуть больше, чем в домике кума Тыквы из «Приключений Чиполлино». Одним словом, там должно быть настолько грустно, чтобы человек взял кредит и купил С-класс, салоны в начальных комплектациях которого, надо признать, обычно не менее грустные. В ВАЗе решили сделать ход конём (в их случае, наверное, даже не конём, а ладьёй) и сотворили поистине шикарный для этого класса салон. Если не трогать его руками, он кажется полностью мягким. На самом деле это не так: верхние вставки панелей двери жёсткие, но выглядят они точно так же, как и мягкая панель. Понять это можно, только если постучать по ним пальцами.

Если сесть в кресло, то становится очевидным, что ширина салона тоже для своего класса очень приличная – чувства локтя с коллегой по экипажу нет, хотя мы оба довольно рослых и не тоненьких мужика. Можно даже положить руки на подлокотник – ширина позволяет сделать это и не мешать друг другу.

Сами сиденья, кстати, остались от старой Весты. У них изменилась только обивка, и она стала лучше: выглядит интереснее и за счёт материала, и за счёт интересной прострочки. На старой Весте я проехал не одну тысячу километров, и претензий к креслам никогда не имел. Так что думаю, что решение было правильным: старые кресла были хороши, и обновления их обивки должно быть достаточно.

Ну а теперь – приборная панель. Конечно, журналистам, как всегда, дали машины в топовых комплектациях: с 10,4-дюймовым вертикальным планшетом и цифровой приборной панелью, которых в более доступных комплектациях нет. Рассмотрим их подробнее.

Вертикальный экран – штука спорная. Нет того остряка, который ещё не родил бы шутку-самосмейку про планшет с Алиэкспресса. Тем не менее такое расположение экрана очень популярно, и причина этого решения очевидна: именно в вертикальной ориентации проще пользоваться картами навигации, а кроме того, это расположение свойственно экрану телефона – не надо привыкать к его другой ориентации. Ну а что касается сложности вписывания такого экрана в дизайн, это вопрос вкуса. Может быть, он и выглядит немного инородно, но не надо думать, что он приклеен к панели на скотч. На самом деле, головное устройство тут двухдиновое, и оно спрятано в панели как обычная магнитола, а то, что мы видим – это лишь её экран. И всё это устройство было разработано специально для установки в автомобиль – с большим запасом рабочих температур (от — 40 до +70 градусов) и стойкостью к неизбежным вибрациям. Конечно, тут есть и обычный навигатор от Яндекса, и Алиса, и веб-браузер… Нет только модуля GSM для сим-карты, поэтому выйти в Интернет можно только с помощью USB-модема или через точку доступа телефона.

Приборная панель имеет два режима отображения: с нарисованными шкалами тахометра и спидометра и без них – с цифровой индикацией оборотов и скорости. Я попробовал поездить и так, и так. По знакомым дорогам проще ездить с приборами, по незнакомым – без них, развернув на всю приборку карту навигации. Кстати, вывод данных на приборную панель и на экран мультимедийной системы друг от друга не зависят: пассажир может копаться в радио или треках, а водитель при этом смотреть на карту на приборной панели. Жаль только, что серфить по Сети или смотреть видео в YouTube пассажир не сможет: в целях безопасности на ходу эти развлечения недоступны даже ему. Обидно, конечно.

Прежде чем сесть за руль, оценим задние места. Тут вполне разместятся трое взрослых мужиков, так что придраться тоже не к чему. Что на ВАЗе действительно получилось сделать без замечаний, так это салон: места в нём неожиданно много. Да и материалы тут хороши для В-класса – всё очень достойно. Только теперь интересно, как это всё едет.

Наше, родное!

Первый сюрприз: бесключевой доступ как бы есть, но его как бы нет. То есть, открывать дверь надо с ключа, а в замок зажигания его вставлять не надо: можно просто бросить его в салоне и нажать на кнопку пуска мотора. Что ж, это первый пример нехватки комплектующих. Дальше будет ещё парочка.

Мотор в нашей версии, разумеется, тоже топовый – духовный и скрепоносный «шестнарь» 21129 объёмом 1,6 л (он же – «приоромотор» на 106 л.с. и 148 Нм). В версиях попроще будет восьмиклапанный 11182 (1,6 л, 90 л.с., 143 Нм), но нам на нём ездить не дали – журналистам только лучшее. Что ж, посмотрим.

Мотора на холостых оборотах в салоне почти не слышно. Выжимаем сцепление и… Да, выжимаем. Автоматических коробок на новой Весте нет – только старая добрая вазовская механика. Обещали, что в первом квартале следующего года появится вариатор из дружественной страны. Причём такой, что переварит момент 1,8-литрового мотора, с которым он в паре обязательно будет. Ну а пока – давим сцепление. Давим его долго, потому что ход педали тут немаленький. Теперь втыкаем первую – и в путь.

На второй передаче я уловил знакомый гул: это же та самая коробка! Родная, гудящая пятиступка ВАЗа! Правда, чтобы услышать её шум, надо сильно напрячься: шумоизоляция в новой Весте тоже на высоте. Размазывая по щекам слёзы умиления и ностальгии, разгоняюсь дальше. Слов нет: динамики тут хватает вполне, и связка мотора и коробки работает прекрасно (как-никак новой её назвать трудно). Немного напрягает длинноватый ход педали сцепления, но это не беда: привыкнуть можно, заглохнуть трудно. Разгоняется Веста шустро, и с любого светофора можно уехать гораздо быстрее таксишного Поло или Рапида с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. А если они с автоматом, то можно уйти и от 110-сильного MPI. Главное, не бояться этот мотор крутить – обороты он любит.

Тормоза тоже оказались удачными. Они теперь по кругу дисковые (раньше сзади стояли барабаны), замедляют машину хорошо, сильно давить не педаль не надо – всё прекрасно.

Но главное – это всё-таки «шумка». Если не крутить мотор, ехать можно почти в полной тишине. Правда, на скорости больше 100 км/ч появляется какой-то аэродинамический шум, а иногда где-то слева в панели просыпался «сверчок», но это не напрягает: В-классу такие шалости иногда позволить можно. В арках кузов прикрывают ворсовые подкрылки, так что шума от дороги тоже минимум, и разве что на очень шершавом асфальте шум колёс становится ощутимым. Но у нас тут есть целых восемь динамиков (опять же – это всё в В-классе), и звук у магнитолы очень достойный. Поэтому чуть добавляем громкость и выезжаем на загородную трассу.

Машина легко идёт и 100 км/ч, и больше. При боковом ветре заметно парусит, но в целом на дороге держится устойчиво. Кстати, в подвеске новой Весты появились новые пружины: старые ушли из России вместе со своим производителем, пришлось ставить отечественные. И ничего, они работают неплохо. В остальном подвески остались прежними: передний Макферсон и задняя балка, классика.

При включении задней передачи становится очевидным, что линии динамической разметки на камере заднего вида не двигаются: эта система не работает. Сюрприз номер два: не удалось быстро найти датчик угла поворота рулевого колеса, а без него динамическая разметка работать не может. Не может работать и система курсовой стабилизации, поэтому у нас есть только ABS. Спешу вас успокоить: скоро этот датчик появится, после чего обе системы начнут работать.

На просёлочной дороге Веста тоже держится молодцом: клиренс позволяет не слишком переживать за рельеф, а подвеска спокойно глотает кочки. Правда, немного потрясывает, и мне показалось, что старая Веста была чуть мягче. Возможно, я ошибаюсь, но не сказать об этом не могу.

На пункте оплаты проезда по платной трассе обнаружился сюрприз номер три: в довольно богатой для класса комплектации нет доводчика стеклоподъёмника водителя. Остальных трёх, разумеется, тоже нет. Вроде бы некритично, но после передачи денег пришлось одной рукой держать кнопку стеклоподъёмника, а другой – переключать передачи. Чтобы не рулить носом, делать это лучше поочерёдно. Но да бог с ним, это не так уж важно.

Важно, что ни разу за всю поездку я не почувствовал себя ущербным. Динамика, управляемость, комфорт в салоне, новинки в виде очень хорошо читаемой цифровой приборной панели и мультимедийной системы Enjoy Vision Pro произвели только положительное впечатление. Радует и руль с 18(!) кнопками на нём, и подогревы зеркал, руля и лобового стекла… Тут грех жаловаться.

А вот МКП в пробках Петербурга – это, конечно, тлен и безысходность. То ли я уже отвык от «палки», то ли просто зажрался, но удовольствия от механики не получил никакого. Так что лично я не купил бы эту машину только по причине её врождённой трёхпедальности. Может, подожду следующего года. Посмотрим.

Повезло или нет?

В самом начале я говорил, что Весте часто не везло. А теперь заявляю обратное: ей очень повезло. На ВАЗе до прошлого года на платформу Весты смотрели уже скептически: есть платформы Renault, чего уж там нашу-то мучить… А теперь в Тольятти считают, что ближайшие 6-8 лет вот эта Vesta NG на конвейере простоит точно. Скорее всего, наравне с новой Грантой, первые образцы которой можно ждать уже в следующем году.

Да, Vesta NG удалась однозначно. Очень хотелось бы увидеть её в законченном виде, такой, какой её планировали сделать до февраля прошлого года: с нормальным бесключевым доступом, работающей динамической разметкой, системой стабилизации. А ещё у нас ни на одной машине было ПТФ (если они кому-то нужны). А самое главное – это, конечно, автомат. Двухпедальная версия нужна обязательно, иначе бороться с дружественными, но многочисленными китайцами будет сложно.