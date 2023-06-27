Как правильно ставить машину на ручник?

Водители, особенно новички, часто задаются вопросом, как правильно пользоваться парковочным тормозом с разными типами коробок передач. В этой статье мы подробно расскажем вам о последовательности действий как на механической, так и на автоматической КПП.

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Для чего вообще пользоваться ручником?

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Ручник, он же парковочный тормоз, это важный элемент безопасности любого автомобиля. Его основная функция - удерживать автомобиль на месте, когда он припаркован. Это особенно полезно при парковке на уклоне, где существует риск случайного скатывания. Использование ручника снижает нагрузку на основные элементы трансмиссии автомобиля и помогает увеличить срок службы компонентов. Многие ошибочно полагают, что на автоматической коробке передач достаточно включить режим «Р», а на механической - просто воткнуть передачу. Но предотвращать движение автомобиля блокированием трансмиссии - это давать на нее дополнительную постоянную нагрузку, а это затея неперспективная.

При включении режима парковки, шестерни в трансмиссии блокируются специальным «якорем». Если постоянно использовать такой метод удержания от скатывания, то со временем от трения внутри коробки появится стружка, которая разнесется маслом по всей её полости, и АКПП медленно начнет приходить в негодность. В общем, как мы уже сказали, – неперспективная затея.

Важно помнить, что ручник предназначен для использования при остановленном автомобиле и не должен использоваться во время движения, за исключением экстренных ситуаций. Использование ручника во время движения приводит к резкому увеличению износа и повреждению системы стояночного тормоза. А если вы думаете, что в фильмах все разворачиваются на обычном ручнике, то сильно заблуждаетесь. В таких автомобилях используют гидравлический ручник, который как раз и создан для того, чтобы блокировать колеса автомобиля на ходу. С завода таким типом ручника автомобили не оснащаются.

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Ручник на механической коробке передач

В машинах с механической коробкой передач ручник используется чаще всего. Вот все шаги:

полностью остановите автомобиль, но не снимайте ногу с педали тормоза и не уменьшайте усилие,

включите первую или заднюю передачу, в зависимости от уклона дороги,

потяните ручник вверх до упора,

снимите ногу с педали тормоза.

Ручник на автоматической коробке передач

полностью остановите автомобиль и продолжайте удерживать педаль тормоза нажатой,

переключите селектор КПП в положение "P" (Парковка),

потяните ручник до тех пор, пока он не остановится,

снимите ногу с педали тормоза. Для автоматической коробки процесс похожий:

Обратите внимание, что при любой коробке передач вы не отпускаете педальный тормоз до того момента, пока не активируете ручной. Если вы не последуете этому правилу и отпустите педальный тормоз, вся нагрузка сразу ляжет на трансмиссию и включенный после этого ручник уже ничего не изменит.

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Общие советы по использованию ручника

Вне зависимости от типа коробки передач есть несколько общих правил, которые следует соблюдать при использовании ручника.

Всегда используйте ручник, даже если вы останавливаетесь только на мгновение. Это может предотвратить нежелательное движение автомобиля. Вы же видели много смешных роликов в интернете, когда водитель вышел оплатить парковку, а машина уехала? Так вот, вам на месте героя такого ролика смешно не будет.

Не забывайте снимать ручник перед тем, как начать движение. Забытый на включенном ручнике автомобиль может получить серьезный ущерб из-за высочайшего трения и сильного перегрева. Скорее всего после такого перфомананса придется менять стояночные колодки и диск.

В зимнее время ручник может замерзнуть, поэтому пользуйтесь им осторожно, иначе потом придется срывать его.

Заключение