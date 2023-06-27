Как правильно ставить машину на ручник на автоматической и механической коробке передач
Водители, особенно новички, часто задаются вопросом, как правильно пользоваться парковочным тормозом с разными типами коробок передач. В этой статье мы подробно расскажем вам о последовательности действий как на механической, так и на автоматической КПП.
Для чего вообще пользоваться ручником?
Ручник, он же парковочный тормоз, это важный элемент безопасности любого автомобиля. Его основная функция - удерживать автомобиль на месте, когда он припаркован. Это особенно полезно при парковке на уклоне, где существует риск случайного скатывания. Использование ручника снижает нагрузку на основные элементы трансмиссии автомобиля и помогает увеличить срок службы компонентов. Многие ошибочно полагают, что на автоматической коробке передач достаточно включить режим «Р», а на механической - просто воткнуть передачу. Но предотвращать движение автомобиля блокированием трансмиссии - это давать на нее дополнительную постоянную нагрузку, а это затея неперспективная.
При включении режима парковки, шестерни в трансмиссии блокируются специальным «якорем». Если постоянно использовать такой метод удержания от скатывания, то со временем от трения внутри коробки появится стружка, которая разнесется маслом по всей её полости, и АКПП медленно начнет приходить в негодность. В общем, как мы уже сказали, – неперспективная затея.
Важно помнить, что ручник предназначен для использования при остановленном автомобиле и не должен использоваться во время движения, за исключением экстренных ситуаций. Использование ручника во время движения приводит к резкому увеличению износа и повреждению системы стояночного тормоза. А если вы думаете, что в фильмах все разворачиваются на обычном ручнике, то сильно заблуждаетесь. В таких автомобилях используют гидравлический ручник, который как раз и создан для того, чтобы блокировать колеса автомобиля на ходу. С завода таким типом ручника автомобили не оснащаются.
Ручник на механической коробке передач
В машинах с механической коробкой передач ручник используется чаще всего. Вот все шаги:
- полностью остановите автомобиль, но не снимайте ногу с педали тормоза и не уменьшайте усилие,
- включите первую или заднюю передачу, в зависимости от уклона дороги,
- потяните ручник вверх до упора,
- снимите ногу с педали тормоза.
Ручник на автоматической коробке передач
- полностью остановите автомобиль и продолжайте удерживать педаль тормоза нажатой,
- переключите селектор КПП в положение "P" (Парковка),
- потяните ручник до тех пор, пока он не остановится,
- снимите ногу с педали тормоза.
Обратите внимание, что при любой коробке передач вы не отпускаете педальный тормоз до того момента, пока не активируете ручной. Если вы не последуете этому правилу и отпустите педальный тормоз, вся нагрузка сразу ляжет на трансмиссию и включенный после этого ручник уже ничего не изменит.
Общие советы по использованию ручника
Вне зависимости от типа коробки передач есть несколько общих правил, которые следует соблюдать при использовании ручника.
- Всегда используйте ручник, даже если вы останавливаетесь только на мгновение. Это может предотвратить нежелательное движение автомобиля. Вы же видели много смешных роликов в интернете, когда водитель вышел оплатить парковку, а машина уехала? Так вот, вам на месте героя такого ролика смешно не будет.
- Не забывайте снимать ручник перед тем, как начать движение. Забытый на включенном ручнике автомобиль может получить серьезный ущерб из-за высочайшего трения и сильного перегрева. Скорее всего после такого перфомананса придется менять стояночные колодки и диск.
- В зимнее время ручник может замерзнуть, поэтому пользуйтесь им осторожно, иначе потом придется срывать его.
Заключение
Правильное использование ручника – залог безопасной стоянки вашего автомобиля и избегания дополнительных поломок трансмиссии. Не забывайте им пользоваться и автомобиль скажет вам спасибо.