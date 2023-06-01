Камера по правилам: облегчит ли новый закон жизнь автомобилистов?

Новый закон устанавливает требования к установке камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. К нему, конечно, тоже много вопросов. Однако до сих пор такого закона не было вовсе. А потому его появление - это новелла, которую надо приветствовать.

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Итак, что устанавливает этот закон? В первую очередь он определяет порядок размещения камер. Их можно устанавливать только по согласованию с ГИБДД. То есть в местах, где чаще всего происходят аварии.

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Как рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто, этот закон ждали очень давно. Еще 2019 годом датируется поручение президента о его введении. У автомобилистов накопилось много вопросов и обид. Система работает более 10 лет без каких-либо законов и с необязательными ГОСТами. Почему на ровных участках дороги стоит знак 40 и за ним камера?

"Я еще надеюсь, что к моменту вступления в силу будет решен вопрос о принадлежности камер. Потому что сейчас частные компании ставят их там, где можно собрать больше штрафов, а не там, где они должны обеспечить безопасный проезд, чтобы предотвратить ДТП. Надо понимать, что камера - это не способ пополнения бюджета и обогащения частных компаний, а именно средство предупреждения ДТП", - говорит специалист.

По словам эксперта по фотовидеофиксации Григория Шухмана, в законе есть два плюса. А именно: фотофиксация в ручном режиме не признается в качестве доказательства нарушения. То есть снимок, сделанный пешеходом или инспектором МАДИ, не будет использован в качестве доказательства нарушения.

Второй момент. Снимки с камер, установленных в нарушение требований закона, будут признаваться недопустимым доказательством. То есть если камера стоит в месте, которое не обозначено знаком фотовидеофиксации, то снимок с нее не будет основанием для вынесения штрафа.

Однако закон имеет и массу минусов. Например, в нем по-прежнему остается нерешенной проблема по оценке видео по объективным условиям. То есть решение выносится по мнению инспектора. Сам факт фотофиксациии нарушения уже подтверждает, что нарушение было. А материалы дела никто не изучает. Есть фотография - значит, есть нарушение. А что там на этом видео - никому неинтересно.

Кроме того, инспектор даже не проверяет возможность ошибки комплекса. Есть документы, подтверждающие его поверку - нет ошибки. В итоге масса водителей получает штрафы даже в тех случаях, когда они ничего не нарушали. Оснований не доверять комплексу фотовидеофиксцаии ни у кого нет.

Как сообщил генеральный директор одного из производств систем фотовидеофиксации нарушений Николай Абрамов, закон не вводит новых принципов размещения камер, а лишь закрепляет существующий порядок определения мест их установки. Так, для пешеходных и камер на перекрестках ничего не изменится. Основные ограничения касаются устройств, фиксирующих скоростные нарушения, но и они в массе своей впишутся в новые требования, небольшое их число придется передислоцировать.