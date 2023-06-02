Автоэксперт объяснил необходимость обязательной установки ABS на машины

Антиблокировочная система (ABS) — одна из важнейших в автомобиле, поскольку в свое время она серьезно повлияла на снижение аварийности по всему миру, рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Он положительно оценил инициативу кабмина об обязательном оснащении ABS всех автомобилей.

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Дело в том, что большинство водителей тормозят при появлении препятствия на дороге абсолютно предсказуемо, инстинктивно — они вжимают педаль тормоза в пол и держат ее, не отпуская. При этом для того, чтобы машина тормозила эффективно и не срывалась, скажем так, в юз, необходимо тормозить прерывисто — нажал-отпустил, нажал-отпустил, — пояснил специалист.

Он отметил, что профессиональным водителям это известно, а любители, несмотря на то что их обучают в автошколах правильному торможению, все равно давят педаль тормоза в пол. Это приводит к заносу машины и ее столкновению с препятствием. Именно для предотвращения таких ситуаций и предназначена ABS, и она должна быть на каждом автомобиле, подчеркнул он.

"Один из иностранных производителей ушел из-за санкций с российского рынка и закрыл завод по производству. Насколько я знаю, эта проблема решена: запущено альтернативное производство либо мы начали закупать детали для ABS у Китая. Нужно рассмотреть вариант, когда автомобили, выпущенные за это время без ABS, могли бы дооснащаться", — добавил эксперт.