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Автоэксперт объяснил необходимость обязательной установки ABS на машины

Антиблокировочная система (ABS) — одна из важнейших в автомобиле, поскольку в свое время она серьезно повлияла на снижение аварийности по всему миру, рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Он положительно оценил инициативу кабмина об обязательном оснащении ABS всех автомобилей.

Автоэксперт объяснил необходимость обязательной установки ABS на машины
© News.ru

Дело в том, что большинство водителей тормозят при появлении препятствия на дороге абсолютно предсказуемо, инстинктивно — они вжимают педаль тормоза в пол и держат ее, не отпуская. При этом для того, чтобы машина тормозила эффективно и не срывалась, скажем так, в юз, необходимо тормозить прерывисто — нажал-отпустил, нажал-отпустил, — пояснил специалист.

Он отметил, что профессиональным водителям это известно, а любители, несмотря на то что их обучают в автошколах правильному торможению, все равно давят педаль тормоза в пол. Это приводит к заносу машины и ее столкновению с препятствием. Именно для предотвращения таких ситуаций и предназначена ABS, и она должна быть на каждом автомобиле, подчеркнул он.

"Один из иностранных производителей ушел из-за санкций с российского рынка и закрыл завод по производству. Насколько я знаю, эта проблема решена: запущено альтернативное производство либо мы начали закупать детали для ABS у Китая. Нужно рассмотреть вариант, когда автомобили, выпущенные за это время без ABS, могли бы дооснащаться", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство продлило до 1 февраля 2024 года срок действия упрощенного технического регламента по выпуску автомобилей. При этом предусматривается поэтапное возвращение требований: с июня текущего года к экологическому классу двигателей, а с декабря — к обязательному оснащению автомобилей системой ABS.

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