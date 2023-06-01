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Новую Tesla Model 3 «Highland» начали собирать в Китае

Глава Tesla Илон Маск раскрыл некоторые особенности обновленного электромобиля Model 3 «Highland» в Шанхае во время своего визита в КНР на текущей неделе. Как отмечает издание SPEEDME.RU, по некоторым, пока неподтвержденным данным, первые электромобили уже начали сходить с конвейера на гигафабрике в Шанхае.

Новая Tesla Model 3 «Highland» дебютировала в Китае
© Моя Москва.онлайн

Инсайдеры сообщают, что новинка имеет более спортивный дизайн и крупные размеры. Следует отметить, что обновление для Tesla Model 3, более известное как Project «Highland», разрабатывается уже около одного года.

В Сети уже появлялось несколько шпионских фото грядущего обновления полностью электрического седана. Напомним, что Model 3 выпускается с 2017-го года и до сих пор не получала ни одного существенного обновления.

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