Новая Tesla Model 3 «Highland» дебютировала в Китае

Глава Tesla Илон Маск раскрыл некоторые особенности обновленного электромобиля Model 3 «Highland» в Шанхае во время своего визита в КНР на текущей неделе. Как отмечает издание SPEEDME.RU, по некоторым, пока неподтвержденным данным, первые электромобили уже начали сходить с конвейера на гигафабрике в Шанхае.

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Инсайдеры сообщают, что новинка имеет более спортивный дизайн и крупные размеры. Следует отметить, что обновление для Tesla Model 3, более известное как Project «Highland», разрабатывается уже около одного года.