Lada Vesta NG ушла в продажу: собрали все, что о ней пишут в обзорах

Lada Vesta NG ушла в продажу: собрали всё, что о ней пишут в обзорах
На днях в сети начали появляться первые обзоры новейшей Lada Vesta NG 2023, и чтобы вы не тратили много времени, мы решили собрать информацию, проанализировать ее и выдать вам в кратком изложении. Ниже вы найдете выжимки из четырех свежих обзоров.
Обзор Lada Vesta NG от Kolesa.ru
Автомобиль относится к новому поколению, что соответствует буквам NG в названии. Передняя часть получила свежую полностью светодиодную оптику с увеличенной на 10% дальностью. Новая оптика заметно лучше освещает дорогу, как в режиме ближнего, так и дальнего света. Клиренс автомобиля остался большим: 178 мм у простого и 203 мм у кросс-версии.
Основные изменения пришлись на салон, который журналист издания оценил очень высоко. Кресла вместительные, с комфортом примут мужчину большого роста и плотной комплекции. Обивка кресел обновленная, мягкая, с красивой контрастной прострочкой. По центру есть большой подлокотник, на который можно опираться и в этом же положении управлять большим сенсорный вертикальным экраном, в котором вы найдете меню управления функциями автомобиля, веб-браузер, навигатор от "Яндекса" и даже "Алису".
Приборная панель теперь цифровая, и автор рассказал, что ее можно использовать и как классический спидометр, так и вывести на нее навигацию. Бесключевой доступ половинчатый: двигатель заводится с кнопки, но двери открываются с ключа. Самый мощный мотор на сегодняшний день обладает объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. и 145 Нм. В будущем добавится агрегат объемом 1,8 литра мощностью около 130 л.с. с роботизированной коробкой передач. Автор отмечает, что мотор разгоняется хорошо, а дисковые вкруг тормоза прекрасно останавливают автомобиль без особого усилия на педаль.
Также хвалится новая шумоизоляция, которая эффективно поглощает шумы от мотора, коробки и дороги. На текущий момент у тестового автомобиля работала только система ABS, но скоро появится и курсовая устойчивость с необходимыми датчиками. Подвеска получила оценку «мягкая, хорошо глотает кочки».
Подводя итог, автор отмечает хорошую динамику, управляемость и комфорт в салоне во время поездки. Также отметил подогрев лобового стекла, руля и зеркал. Из минусов было отмечено отсутствие автоматической коробки передач.
- светодиодная оптика,
- большой клиренс,
- обновленный салон,
- большой экран мультимедиа с "Яндексом" и "Алисой",
- цифровая панель приборов с двумя режимами работы,
- мотор мощностью 106 л.с. неплохо едет,
- камера заднего вида.
- мультимедиа требует интернета, а модуля GSM нет,
- открытие машины с ключа,
- только механическая коробка передач,
- парусность при боковом ветре,
- динамические линии при включении камеры заднего вида не двигаются,
- нет доводчика автоматического стеклоподъемника.
Обзор Lada Vesta NG от Autonews.ru
Автор начинает повествование с цен и комплектаций. Теперь уже официально самая простая «веста» с мотором на 90 л.с. будет стоить 1 230 000 рублей. В этой комплектации можно забыть про монитор, подогрев лобового, руля и многое другое. И лишь начиная со средней версии появляется мультируль с 18 кнопками, камера заднего вида, боковые подушки безопасности и другие опции.
Рассказывая о мультимедии, автор отмечает, что она полностью построена на системе от "Яндекса", и можно даже залогиниться под своим аккаунтом, чтобы слушать свою музыку и ездить по своим же маршрутам. По сути, это позволяет перенести ваш домашний планшет в машину.
Далее автор концентрируется на том, чего лишилась новая Vesta из-за санкций против нашей страны. Отмечается, что отсутствие той же ESP, которая предотвращает срыв в занос зимой, ощущается очень быстро. Также нет круиз-контроля и не работает помощник при парковке и включенной камере, и все это из-за нехватки некоторых датчиков. Также указывается, что подогрев сидений только однофазный, нет никакой возможности настроить интенсивность подогрева, а задним пассажирам зимой придется утепляться, так как там нет вообще ничего, кроме зарядок USB в топовой версии.
На дороге автомобиль показал себя узнаваемо, потому что и двигатель, и коробка старые, еще из 2015 года. Разгон до 100 км/ч заявлен за 12.9 сек, что хуже, чем у старой 1,8 литра. Топовый мотор обещают вернуть в 2024 году вместе с «двухпадальной» коробкой передач. Седан оказался более жестким, чем универсал, что говорит о продолжающейся настойке ходовой части и, возможно, разных предполагаемых сценариях использования автомобилей.
Подбивая итог, автор называет получившуюся комплектацию винегретом из того, что могли где-то найти и отмечает, что в сегодняшней ситуации грех жаловаться.
- конкурентная цена за базовую конфигурацию,
- удачная мультимедиа с интегрированными сервисами "Яндекса",
- цифровая приборная панель с возможностью показа навигатора,
- мультируль.
- за планшет с "Яндексом" придется доплатить несколько сотен тысяч рублей,
- одноуровневый подогрев,
- отсутствие удобств для задних пассажиров,
- старая Vesta 1,8 едет бодрее даже сегодня,
- нет системы контроля устойчивости,
- жесткая педаль сцепления,
- нет шестой передачи для трассы,
- новая «веста» более жесткая, чем раньше.
Обзор Lada Vesta NG от Rg.ru
Автор начинает повествование с воспоминаний о 2015 годе, когда была представлена первая Lada Vesta с привлекательным и самобытным дизайном. "Автоваз" решил ничего глобально не менять в 23-м году и правильно сделал, так как этого не требуется. Но автор все же замечает, что новинка получила другие крылья, бампера и полностью светодиодную оптику. Также у новых «вест» дизайн будет немного меняться в зависимости от версии и варианта кузова. Новинка с небольшими изменения определенно нравится автору больше старой.
Как обычно, больше всего внимания было уделено салону. Отмечаются новые дверные карты приятные на вид и ощупь, мягкий «дутый» пластик и двухцветное оформление салона, которое «смотрится очень классно», а в картах задних дверей и вовсе появились карманы, которых долго ждали. Автор отдельно упомянул нишу для мобильного телефона с выведенной рядом розеткой для зарядки и очечник с микролифтом около потолочного плафона. Во всех версиях автомобиля будут кнопки для запуска двигателя, а за дополнительные деньги - ветровое стекло с увеличенной зоной обогрева.
Главной новинкой в машине автор считает мультимедиа с дисплеем и цифровую панель приборов, которая работает в разных режимах. Это действительно свежее решение для наших автомобилей, здесь спорить сложно. Тут же автор жалуется на отсутствие разъема для сим-карты в машине, а значит для того, чтобы все это работало, придется включать раздачу интернета на своем телефоне. Что касается двигателя, то в городе его работу похвалили, а вот на трассе ситуация была напряженная и каждый обгон приходилось выверять. Про еще более медленную версию с 90 л.с. автор выразился кратко и ёмко: «совсем печаль, конечно». Также удалось выяснить стоимость топовой версии – 1 569 900 рублей за седан и 1 689 900 за внедорожный седан.
- мультимедиа с большим экраном,
- много ниш для вещей,
- электронная приборка,
- приятная цена,
- отделка салона.
- слабоватый двигатель,
- для подключения машины к сети, нужно раздавать интернет со смартфона.
Обзор Lada Vesta NG от Auto.ru
Статья начинается с воспоминаний о 2022 годе и о том, как "Автовазу" пришлось искать поставщиков на замену более 600 деталей, потому что контракты обрывали за один день. В итоге компоненты искали по всему миру, и поставщики сегодня не раскрываются из-за опасения вторичных санкций. Главное, что машину удалось собрать и кое-что даже улучшить. Вроде установки дисковых тормозов и спереди, и сзади. Также доступно всего два цвета: белый и серебристый, это тоже связано с санкциями, но вопрос обещают решить до конца года. Для седана и универсала будут доступны Cross-версии с увеличенным клиренсом и черными пластиковыми накладками на бампера, пороги и двери.
Автор отмечает существенное улучшение салона по сравнению с предыдущей версией: мягкие поверхности, большой дисплей, руль с кучей кнопок, USB-зарядки и кармашки со всех сторон. Будет также более простая версия центрального экрана без "Яндекса", но с возможностью подключения Android Auto и Apple CarPlay.
Визуально автор оценивает новую Vesta как «более дорогой продукт, за который хочется доплатить». Патрубки в заднем бампере - декор, трубы уходят вниз. Машина хорошо управляется, а благодаря отсутствию системы курсовой устойчивости, есть "первобытный кайф от вождения". Подвеска хорошо отрабатывает неглубокие ямы, но заметно потряхивает на заметных неровностях. Лишних звуков нет ни в подвеске, ни в салоне. Автомобилю очень не хватает более тяговитого мотора, который подарил бы еще больше ощущений, и автоматической коробки передач.
- дорогой салон,
- хорошая мультимедиа,
- старт двигателя с кнопки.
- нет климат-контроля,
- одна ступень подогрева передних сидений,
- не хватает более мощного двигателя и АКПП.
Подводя итог уже от нас можно сказать, что предварительно машина удалась. Новая Vesta NG хоть и не получила все задуманные в 2022 году обновления, но определенно сделала большой шаг вперед. В первую очередь это касается новой системы мультимедиа с большим экраном, электронной приборной панели, руля с 18 кнопками, светодиодной оптики и полностью дисковых тормозов. Что касается проблемы отсутствия интернета в машине, она решается покупкой самого просто смартфона, который умеет раздавать интернет. Этот самый смартфон подключается к зарядке, ставится в режим раздачи интернета с запароленным доступом и навсегда забывается в машине где-то в районе бардачка или вообще багажника. Гамма двигателей будет расширена, и в начале 2024 года будет обновленная топовая версия с мотором 1,8 литра и АКПП. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Vesta уже стала современным автомобилем, а потихоньку будет становиться еще лучше.