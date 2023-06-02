Lada Vesta NG ушла в продажу: собрали все, что о ней пишут в обзорах

На днях в сети начали появляться первые обзоры новейшей Lada Vesta NG 2023, и чтобы вы не тратили много времени, мы решили собрать информацию, проанализировать ее и выдать вам в кратком изложении. Ниже вы найдете выжимки из четырех свежих обзоров.

© АвтоВАЗ

Обзор Lada Vesta NG от Kolesa.ru

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Автомобиль относится к новому поколению, что соответствует буквам NG в названии. Передняя часть получила свежую полностью светодиодную оптику с увеличенной на 10% дальностью. Новая оптика заметно лучше освещает дорогу, как в режиме ближнего, так и дальнего света. Клиренс автомобиля остался большим: 178 мм у простого и 203 мм у кросс-версии.

Основные изменения пришлись на салон, который журналист издания оценил очень высоко. Кресла вместительные, с комфортом примут мужчину большого роста и плотной комплекции. Обивка кресел обновленная, мягкая, с красивой контрастной прострочкой. По центру есть большой подлокотник, на который можно опираться и в этом же положении управлять большим сенсорный вертикальным экраном, в котором вы найдете меню управления функциями автомобиля, веб-браузер, навигатор от "Яндекса" и даже "Алису".

Приборная панель теперь цифровая, и автор рассказал, что ее можно использовать и как классический спидометр, так и вывести на нее навигацию. Бесключевой доступ половинчатый: двигатель заводится с кнопки, но двери открываются с ключа. Самый мощный мотор на сегодняшний день обладает объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. и 145 Нм. В будущем добавится агрегат объемом 1,8 литра мощностью около 130 л.с. с роботизированной коробкой передач. Автор отмечает, что мотор разгоняется хорошо, а дисковые вкруг тормоза прекрасно останавливают автомобиль без особого усилия на педаль.

Также хвалится новая шумоизоляция, которая эффективно поглощает шумы от мотора, коробки и дороги. На текущий момент у тестового автомобиля работала только система ABS, но скоро появится и курсовая устойчивость с необходимыми датчиками. Подвеска получила оценку «мягкая, хорошо глотает кочки».

Подводя итог, автор отмечает хорошую динамику, управляемость и комфорт в салоне во время поездки. Также отметил подогрев лобового стекла, руля и зеркал. Из минусов было отмечено отсутствие автоматической коробки передач.

Плюсы: светодиодная оптика,

большой клиренс,

обновленный салон,

большой экран мультимедиа с "Яндексом" и "Алисой",

цифровая панель приборов с двумя режимами работы,

мотор мощностью 106 л.с. неплохо едет,

камера заднего вида.

Минусы: мультимедиа требует интернета, а модуля GSM нет,

открытие машины с ключа,

только механическая коробка передач,

парусность при боковом ветре,

динамические линии при включении камеры заднего вида не двигаются,

нет доводчика автоматического стеклоподъемника.

Обзор Lada Vesta NG от Autonews.ru

Автор начинает повествование с цен и комплектаций. Теперь уже официально самая простая «веста» с мотором на 90 л.с. будет стоить 1 230 000 рублей. В этой комплектации можно забыть про монитор, подогрев лобового, руля и многое другое. И лишь начиная со средней версии появляется мультируль с 18 кнопками, камера заднего вида, боковые подушки безопасности и другие опции.

Рассказывая о мультимедии, автор отмечает, что она полностью построена на системе от "Яндекса", и можно даже залогиниться под своим аккаунтом, чтобы слушать свою музыку и ездить по своим же маршрутам. По сути, это позволяет перенести ваш домашний планшет в машину.

Далее автор концентрируется на том, чего лишилась новая Vesta из-за санкций против нашей страны. Отмечается, что отсутствие той же ESP, которая предотвращает срыв в занос зимой, ощущается очень быстро. Также нет круиз-контроля и не работает помощник при парковке и включенной камере, и все это из-за нехватки некоторых датчиков. Также указывается, что подогрев сидений только однофазный, нет никакой возможности настроить интенсивность подогрева, а задним пассажирам зимой придется утепляться, так как там нет вообще ничего, кроме зарядок USB в топовой версии.

На дороге автомобиль показал себя узнаваемо, потому что и двигатель, и коробка старые, еще из 2015 года. Разгон до 100 км/ч заявлен за 12.9 сек, что хуже, чем у старой 1,8 литра. Топовый мотор обещают вернуть в 2024 году вместе с «двухпадальной» коробкой передач. Седан оказался более жестким, чем универсал, что говорит о продолжающейся настойке ходовой части и, возможно, разных предполагаемых сценариях использования автомобилей.

Подбивая итог, автор называет получившуюся комплектацию винегретом из того, что могли где-то найти и отмечает, что в сегодняшней ситуации грех жаловаться.

Плюсы: конкурентная цена за базовую конфигурацию,

удачная мультимедиа с интегрированными сервисами "Яндекса",

цифровая приборная панель с возможностью показа навигатора,

мультируль.

Минусы: за планшет с "Яндексом" придется доплатить несколько сотен тысяч рублей,

одноуровневый подогрев,

отсутствие удобств для задних пассажиров,

старая Vesta 1,8 едет бодрее даже сегодня,

нет системы контроля устойчивости,

жесткая педаль сцепления,

нет шестой передачи для трассы,

новая «веста» более жесткая, чем раньше.

АвтоВАЗ

Обзор Lada Vesta NG от Rg.ru

Автор начинает повествование с воспоминаний о 2015 годе, когда была представлена первая Lada Vesta с привлекательным и самобытным дизайном. "Автоваз" решил ничего глобально не менять в 23-м году и правильно сделал, так как этого не требуется. Но автор все же замечает, что новинка получила другие крылья, бампера и полностью светодиодную оптику. Также у новых «вест» дизайн будет немного меняться в зависимости от версии и варианта кузова. Новинка с небольшими изменения определенно нравится автору больше старой.

Как обычно, больше всего внимания было уделено салону. Отмечаются новые дверные карты приятные на вид и ощупь, мягкий «дутый» пластик и двухцветное оформление салона, которое «смотрится очень классно», а в картах задних дверей и вовсе появились карманы, которых долго ждали. Автор отдельно упомянул нишу для мобильного телефона с выведенной рядом розеткой для зарядки и очечник с микролифтом около потолочного плафона. Во всех версиях автомобиля будут кнопки для запуска двигателя, а за дополнительные деньги - ветровое стекло с увеличенной зоной обогрева.

Главной новинкой в машине автор считает мультимедиа с дисплеем и цифровую панель приборов, которая работает в разных режимах. Это действительно свежее решение для наших автомобилей, здесь спорить сложно. Тут же автор жалуется на отсутствие разъема для сим-карты в машине, а значит для того, чтобы все это работало, придется включать раздачу интернета на своем телефоне. Что касается двигателя, то в городе его работу похвалили, а вот на трассе ситуация была напряженная и каждый обгон приходилось выверять. Про еще более медленную версию с 90 л.с. автор выразился кратко и ёмко: «совсем печаль, конечно». Также удалось выяснить стоимость топовой версии – 1 569 900 рублей за седан и 1 689 900 за внедорожный седан.

Плюсы: мультимедиа с большим экраном,

много ниш для вещей,

электронная приборка,

приятная цена,

отделка салона.

Минусы: слабоватый двигатель,

для подключения машины к сети, нужно раздавать интернет со смартфона.

АвтоВАЗ

Обзор Lada Vesta NG от Auto.ru

Статья начинается с воспоминаний о 2022 годе и о том, как "Автовазу" пришлось искать поставщиков на замену более 600 деталей, потому что контракты обрывали за один день. В итоге компоненты искали по всему миру, и поставщики сегодня не раскрываются из-за опасения вторичных санкций. Главное, что машину удалось собрать и кое-что даже улучшить. Вроде установки дисковых тормозов и спереди, и сзади. Также доступно всего два цвета: белый и серебристый, это тоже связано с санкциями, но вопрос обещают решить до конца года. Для седана и универсала будут доступны Cross-версии с увеличенным клиренсом и черными пластиковыми накладками на бампера, пороги и двери.

Автор отмечает существенное улучшение салона по сравнению с предыдущей версией: мягкие поверхности, большой дисплей, руль с кучей кнопок, USB-зарядки и кармашки со всех сторон. Будет также более простая версия центрального экрана без "Яндекса", но с возможностью подключения Android Auto и Apple CarPlay.

Визуально автор оценивает новую Vesta как «более дорогой продукт, за который хочется доплатить». Патрубки в заднем бампере - декор, трубы уходят вниз. Машина хорошо управляется, а благодаря отсутствию системы курсовой устойчивости, есть "первобытный кайф от вождения". Подвеска хорошо отрабатывает неглубокие ямы, но заметно потряхивает на заметных неровностях. Лишних звуков нет ни в подвеске, ни в салоне. Автомобилю очень не хватает более тяговитого мотора, который подарил бы еще больше ощущений, и автоматической коробки передач.

Плюсы: дорогой салон,

хорошая мультимедиа,

старт двигателя с кнопки.

Минусы: нет климат-контроля,

одна ступень подогрева передних сидений,

не хватает более мощного двигателя и АКПП.

АвтоВАЗ