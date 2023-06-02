Экономим на топливе: названы самые выгодные агрегаты

Расход можно сократить, если выбрать «правильную» коробку.

С какой коробкой передач выше расход топлива – с механической или автоматической? Ответ не так прост, как кажется.

Для начала условимся, что водитель будет один и тот же – ведь у некоторых «пилотов», в силу их качеств или просто неопытности, расход с механикой будет выше, чем с автоматом.

В обычных условиях у машины с МКП при прочих равных расход топлива будет ниже – хотя бы потому, что нет затрат энергии на работу по смене передач: это делает водитель, а не приводы.