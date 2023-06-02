Моторист назвал способы увеличить мощность двигателя

Автовладельцы, которые хотят увеличить мощность двигателя своего авто зачастую предпочитают обращаться к мастерам, которые занимаются чип-тюнингом. Моторист Алексей Степанцов в беседе с обозревателями издания SPEEDME.RU назвал сразу несколько менее радикальных способов.

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Если вести речь об использовании горючего с более высоким октановым числом, то нужно внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля. В бак можно заливать наиболее высокооктановый бензин из максимально допустимых для конкретной модели.