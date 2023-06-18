Пять редких Lamborghini, о которых складывают легенды

Пять самых интересных и редких Lamborghini, которые вы вряд ли встретите на дорогах
Автомобили под брендом Lamborghini всегда были яркими и заметными. Это не суперкары, но настоящие серийные спорткары высокого класса, которые разорвут на дороге почти любого. Все эти машины обладают невероятной мощью и скоростью, и, хотя они не самые быстрые среди всех, они уникальны своим дизайном и инновационными технологиями. Да и просто - это след в истории. Давайте вспомним пять самых интересных машин этой марки.
Lamborghini Centenario
Этот автомобиль создали в 2017 году в честь 100-летия со дня рождения основателя компании Ферруччо Ламборгини. Всего выпустили 40 экземпляров: из них 20 купе и 20 родстеров. Эксклюзив оснащен атмосферным двигателем V12 объемом 6,5 литра. и мощностью 759 лошадиных сил. Максимальная скорость - более 217 миль в час (около 350 км/ч). Купе также выделяется крайне агрессивной внешностью, хотя Lamborghini в целом не выглядят дружелюбно, это явно особенно злой экземпляр.
Lamborghini Revuelto
Это первый серийный гибридный автомобиль Lamborghini, выпущенный спустя 10 лет после того, как Ferrari впервые внедрила гибридную технологию в спорткары и показала LaFerrari. Revuelto получил 1001 лошадиную силу благодаря трём электромоторам и хорошо знакомым фанатам марки атмосферному V12 объемом 6,5 литра. Машина способна разогнаться до 60 миль в час ( 97 км/ч) за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч. Этим автомобилем Lamborghini открывает новое поколение, можно даже сказать новую эпоху, в которой простые бензинки не смогут состязаться на равных с такой же эффективностью. Кстати, автомобиль уже едет в Россию и по данным ОД стоимость будет от 80 миллионов рублей.
Lamborghini Sian FKP 37
Это первый мягкий гибрид от Lamborghini. Вместо батарей Sian использует суперконденсаторы, которые быстро передают энергию в задний электродвигатель. Автомобиль получился очень "острым" по дизайну и оснащен активной системой охлаждения для 6,5-литрового атмосферного V12. Специальные закрылки в задней части открываются в том случае, если мотор становится слишком горячим по мнению электроники. По заявлениям Lamborghini, максимальная скорость Sian превышает 355 км/ч, что делает его одним из самых быстрых среди собратьев. Но тут стоит указать, что это был больше эксперимент, поэтому в серию Sian не пошел: всего выпустили 63 купе и 19 родстеров, которые распродали среди самых известных и состоятельных клиентов компании без вывода машины в автосалоны. Правда, кто-то из клиентов решил, что она ему надоела и выставил ее в Великобритании на аукцион за 350 миллионов рублей, всего-то в два раза дороже, чем покупал.
Lamborghini Countach LPI 800-4
Этот автомобиль сочетает в себе эстетику 70-80-х годов с современной суперкарной архитектурой. Его выпустили в очень ограниченном количестве - всего 112 штук. Countach LPI 800-4 оснащен 6,5-литровым V12, который выдает 800 лошадиных сил. Автомобиль способен разгоняться до 97 км/ч за 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 356 км/ч. Этот проект запустили к 50-летнему юбилею классического и уже легендарного Lamborghini Countach, который в 70-х был настоящим суперкаром, и которых, кстати, продали почти 2000 единиц.
Lamborghini Veneno
Еще одна лимитированная история в размере четырех машин на весь мир стоимостью 3 миллиона евро каждый. Один экземпляр остался в фирменном музее, а три остальных продали неизвестным клиентам еще до официального выпуска. Lamborghini называет Veneno "улично-легальным гоночным автомобилем". Этот автомобиль был представлен в 2013 году на Женевском автосалоне в честь 50-летия компании. Veneno обладает мощностью в 750 лошадиных сил, разгоняется до 97 км/ч за 2,8 секунды и достигать максимальной скорости в 354 км/ч. Визуально спорткар сильно отличается от собратьев, поэтому даже если бы у вас был шанс его увидеть на дорогах - не ошиблись бы.
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Все эти автомобили показывают, что Lamborghini умеет создавать уникальные проекты, которые сочетают в себе внешний вид, технологии, мощь и скорость, и это делает их одними из самых заметных спорткаров на дорогах.