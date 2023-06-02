Когда надо перезаправлять кондиционер в машине

Недостаточное охлаждение — это самый очевидный признак. Если вы заметили, что кондиционер не охлаждает салон так, как обычно, это может указывать на низкий уровень фреона.

Необычные звуки при работе кондиционера. Если вы слышите странные звуки при включении кондиционера, это может быть признаком того, что система работает под давлением из-за недостатка фреона. Звуки могут быть булькающими, стучащими и даже свистящими – все это говорит о том, что система не в порядке.

Запах при работе кондиционера. Если при работе кондиционера появляется неприятный запах, это также может указывать на то, что система работает не в заданном диапазоне и внутри появляется конденсат, который крайне благотворно влияет на рост бактерий. Многие автовладельцы заблуждаются думая, что кондиционер в автомобиле не требует обслуживания. Периодически может происходить утечка и испарение антифриза, поэтому рекомендуется проверять состояние контура и давление в нем хотя бы раз в несколько лет. По каким же признакам можно понять, что с кондиционером что-то не так и нужно заехать в сервис?

© Wikimedia Commons

Если хотя бы один из перечисленных вариантов подходит вашему автомобилю, пора проверять уровень фреона и чистить систему. Перезаправка и чистка кондиционера в автомобиле - процесс, который лучше доверить профессионалам. Однако, если вы решили сделать это самостоятельно, вам потребуется набор для заправки кондиционера и, что очень важно, нужно будет четко следовать инструкции. Вот базовые шаги для выполнения этой задачи.

Проверьте уровень фреона. Это можно сделать с помощью специального манометра, который обычно входит в состав набора для заправки кондиционера.

Это можно сделать с помощью специального манометра, который обычно входит в состав набора для заправки кондиционера. Подсоедините набор для заправки. Плотно подсоедините шланг набора для заправки к разъему на контуре кондиционера

Плотно подсоедините шланг набора для заправки к разъему на контуре кондиционера Добавьте фреон. Следуя инструкциям на наборе для заправки, медленно добавьте фреон в систему кондиционера.

Следуя инструкциям на наборе для заправки, медленно добавьте фреон в систему кондиционера. Проверьте уровень фреона повторно. После заправки убедитесь, что уровень фреона достиг нужного значения.

Перезаправка кондиционера в автомобиле - процесс, требующий определенных навыков и знаний. Хотя технически возможно перезаправить кондиционер самостоятельно, на самом деле, это довольно сложный и потенциально опасный процесс, если у вас нет соответствующего опыта или обучения.

KraftWell

Некорректная перезаправка может привести к серьезным повреждениям системы кондиционирования. Если вы зальете мало – не будет эффекта, а если много, то эффект будет таким, что придется менять как минимум основной компрессор. Кроме того, фреон — это химическое вещество, которое может быть опасным при неправильном обращении.