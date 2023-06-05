За какое действие водители могут получить сразу два штрафа

Автолюбители рискуют получить от ГИБДД сразу две штрафные санкции. Это может произойти за одну и ту же дорожную ситуацию, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Autonews.

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По словам экспертов, подобный исход может ждать водителей, которые прямо под камерами видеофиксации нарушений съезжают на обочину.

Дело в том, что, как объяснили специалисты, система может засчитать в подобной ситуации сразу два нарушения – пересечение сплошной линии и движение по обочине.