Пять самых надежных Volkswagen в истории

Автомобили Volkswagen, несмотря на их немецкое происхождение, являются востребованными не только в Европе, но также в США, Азии и России. Каждая модель, начиная со скромного седана Jetta и заканчивая мощным Golf R, имеет свою армию поклонников. Иногда потенциальные покупатели считают, что VW не очень надежен и сложен в обслуживании, "это же немец!". Но на самом деле существует много моделей Volkswagen, которые являются крайне надежными автомобилями на каждый день, давайте о таких и поговорим.

© Wikimedia Commons

Jetta TDI IV

Видео дня

Jetta в этом кузове не является быстрым автомобилем по современным меркам, потому что стандартная мощность для дизельного двигателя от Volkswagen этого поколения около 90 л.с. Но его заслуга в высокой эффективности и надежности. На автомобиле с таким двигателем можно ездить так долго, что скорее сам автомобиль разрушится от старости, а мотор останется. Эти двигатели известны тем, что без проблем ходят более 500 000 километров. Средняя цена на сегодняшний день - около 350 000 рублей.

Wikimedia Commons

Beetle

Очень интересная и популярная машина, в народе прозвана "Жук". Является одним из самых узнаваемых автомобилей всех времен. Большую надежность Beetle обеспечивает его воздушное охлаждение, простота конструкции и отсутствие лишних деталей, которые могут сломаться. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет простой, но интересный автомобиль на каждый день. На сегодняшний день продается по ценам от 400 000 рублей, что весьма демократично, а также обладает скромным налогом.

Wikimedia Commons

Transporter

Очень известный микроавтобус в среде перевозок. Обладает большой вместимостью и огромным запасом прочности. Если обратиться к более старым моделям, вы найдете очень простые двигатели без мудреной системы охлаждения, которые можно ремонтировать в любом сервисе. Так как транспорт коммерческий, запчастей всегда много, и они дешевые. Самые старые версии кузова вообще не оснащались жидкостным охлаждением, а лишь воздушным, но такую древность вы сегодня. скорее всего не найдете, да и не надо, во всем нужно знать меру. Хороший Volkswagen Transporter 90-х годов с дизельным двигателем можно купить в районе 400 000 рублей.

Wikimedia Commons

Golf TDI IV

Если Jetta не соответствует вашим представлениям о стильном автомобиле, то присмотритесь к Golf TDI четвертого поколения, он может стать для вас хорошим выбором. Этот автомобиль сочетает все преимущества низкооборотистого, надежного и экономичного дизельного двигателя с возможностями компактного, но вместительного VW Golf - одной из самых популярных моделей концерна во всем мире. По отзывам владельцев, эти моторы без проблем проходят 350 000 километров и больше, нужно только не забывать следить за ним, вовремя менять жидкости, ремень ГРМ и не перегревать его. В России средняя цена - около 400 000 рублей.

Wikimedia Commons

Golf GTI

Наконец, первое поколение Golf GTI является еще одной из самых узнаваемых моделей Volkswagen, прошедшей сквозь поколения. В свое время, именно эта модель продемонстрировала автомобильному рынку, что Volkswagen способен производить не только автобусы для поездки на рок-концерты и автомобили в форме жука, но и машины, которые могут что-то показать на трассе, и которыми приятно управлять, потому что они очень точно настроены. Сегодня автомобили первого поколения Golf GTI являются частыми участниками трек-дней на закрытых гоночных трассах - они просты в обслуживании, легко тюнингуются и стоят недорого. И именно благодаря популярности во всем мире, сегодня можно привезти такой автомобиль в идеальном состоянии, хотя можно и просто купить его в России, если найдется желанный экземпляр.

Wikimedia Commons

Заключение