Как часто требуется менять топливный фильтр

Как сообщает SPEEDME.RU, разные производители дают собственные рекомендации по замене топливного фильтра. Некоторые утверждают, что срок годности их детали может выдержать 30 тысяч км, а некоторые увеличивают этот показатель даже до 50 тысяч км. Существуют и такие автопроизводители, которые говорят о бессмертности узла. Однако эксперты развеяли все мифы о замене топливного фильтра.