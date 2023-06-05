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SPEEDME.RU рассказывает, как продлить жизнь машины с помощью замены топливного фильтра

Как сообщает SPEEDME.RU, разные производители дают собственные рекомендации по замене топливного фильтра. Некоторые утверждают, что срок годности их детали может выдержать 30 тысяч км, а некоторые увеличивают этот показатель даже до 50 тысяч км. Существуют и такие автопроизводители, которые говорят о бессмертности узла. Однако эксперты развеяли все мифы о замене топливного фильтра.

Как часто требуется менять топливный фильтр
© Global Look Press

Стоит отметить, что фильтры бензиновых и дизельных автомобилей отличаются. Это обусловлено различными свойствами солярки и бензина, а также строением системы автомобиля.

Специалисты автосервисов всегда рекомендуют менять топливный фильтр при достижении пробега в 10 000 км. Таким образом можно значительно продлить срок службы всего транспортного средства. Внеплановая смена нужно только в том случае, если после заправки водитель заметил изменения в поведении автомобиля.

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