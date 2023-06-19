Могут ли оштрафовать за видеорегистратор на лобовом стекле?

Видеорегистратор - неотъемлемая часть большинства автомобилей. Видеорегистратор может помочь в спорных ситуациях и развернуть дело в вашу пользу на основании фактов. Да и просто, как говорят автомобилисты, с ним спокойней. Ну автовладельцам спокойней, а что об этом думает государство и законодательство? В интернете ходит много слухов о том можно ли вешать на лобовое стекло регистратор или нет. Давайте попробуем в этом разобраться.

Что говорит закон?

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А закон говорит, что нельзя устанавливать что-либо на лобовое стекло, если это "что-либо" мешает обзору. Штраф за это составляет 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ. И вот в этом заключается основная проблема, потому что как понять, мешает он обзору или нет. И если с точки зрения водителя, он обзору не мешает, то у инспектора ДПС может быть совсем другое мнение. Кто-то говорит, что нужно вешать в левый верхний угол, кто-то рекомендует прятать с правой стороны зеркала, куда водитель и так не может посмотреть со своего места. Но никакого однозначного ответа нет, потому что любая ситуация может быть истолкована вами и инспектором совершенно по-разному. И если ваши мнения не совпадут, то инспектор выпишет вам штраф, а вам останется или оплатить его, или же отправиться в суд. Но ситуация щекотлива в том, что в суде будут обращаться к точно таким же нормам, и шансы, что суд поверит вам, а не опытному инспектору - весьма малы.

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Что на практике?

Инспекторы с пониманием относятся к желанию водителей иметь собственную страховку на непредвиденные случаи, но только если регистратор действительно установлен грамотно. Не нужно лепить его на стекло перед собой, или еще хуже - по центру. Тогда вам действительно могут выписать штраф и заставить снять устройство. Лучше всего устанавливать регистратор под самый потолок и уводить кабель питания под обшивку. Таким образом вы и инспектору ДПС не дадите повода к вам придираться, и сами действительно не будете отвлекаться на болтающийся кабель. Услуга по монтажу кабеля в стойках и потолке обычно стоит около 1000 - 2000 рублей и делается буквально за 30 минут.

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Могут ли забрать автомобиль из-за регистратора?

Нет, автомобиль не могут изъять на штраф-стоянку из-за использования навигатора, таких норм не предусмотрено. Максимум, о чем вас могут настоятельно попросить, - это удалить устройство на глазах у инспектора. Но ни о какой эвакуации ТС и речи быть не может.

Когда придется снимать регистратор?

Если вы решите пройти официальный техосмотр, а это периодически требуется, то удалить регистратор все же придется, потому что таковы нормы. Поэтому настоятельно рекомендуем перед прохождением ТО осмотреть лобовое стекло и удалить с него вообще все, что не входит в стандартную комплектацию автомобиля.

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Можно ли ездить дальше после штрафа?