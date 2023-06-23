Как сохранить и не потерять номера при продаже автомобиля?

Владельцы автомобилей в России имеют право сохранить за собой прежние номерные знаки при продаже машины, сдав их на хранение в МРЭО. Это право закреплено в подпункте 3 пункта 1 статьи 8 федерального закона № 283 от 3.08.2018 «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». В нем буквально написано, что "Владелец ТС имеет право на сохранение за собой присвоенного ТС государственного регистрационного номера". Как это сделать и что для этого нужно?

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350 рублей за внесение изменения в ПТС (245 при электронной оплате на Госуслугах),

500 рублей за замену СТС (350 при оплате через Госуслуги),

2000 рублей за выдачу новых номерных знаков (1400 при оплате через Госуслуги). Процедура сохранения номеров включает несколько основных этапов. Сначала вы составляете заявление в МРЭО ГИБДД с просьбой сохранить ваши номерные знаки. Заявление можно написать в свободной форме, или же скачать из интернета подготовленный бланк. Указываете данные подразделения ГИБДД, куда собираетесь обратиться, а потом собственные. Также в заявлении должны быть указаны марка, модель, VIN и ГРЗ, который вы просите сохранить. После этого, вам необходимо оплатить пошлины, а именно:

РИА Новости

Итого суммарно сохранение номеров обойдется вам в 2850 рублей. Не забудьте сохранить все чеки и квитанции об оплате, их могут попросить показать. Если оплачивали в интернете, после того, как вы собрали все документы на авто и оплатили все пошлины, необходимо удостовериться, что номерные знаки не имеют повреждений, иначе заявление могут не принять. Если номера имеют какие-то недочеты, лучше сделать дубликаты, иначе у вас их могут не принять и придется еще раз стоять в очереди. Обычно такие места, в которых можно сделать новый ГРЗ, есть у каждого МРЭО, поэтому проблем не будет.