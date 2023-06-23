Как сохранить и не потерять номера при продаже автомобиля?

Как сохранить номера при продаже автомобиля?
Владельцы автомобилей в России имеют право сохранить за собой прежние номерные знаки при продаже машины, сдав их на хранение в МРЭО. Это право закреплено в подпункте 3 пункта 1 статьи 8 федерального закона № 283 от 3.08.2018 «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». В нем буквально написано, что "Владелец ТС имеет право на сохранение за собой присвоенного ТС государственного регистрационного номера". Как это сделать и что для этого нужно?
- 350 рублей за внесение изменения в ПТС (245 при электронной оплате на Госуслугах),
- 500 рублей за замену СТС (350 при оплате через Госуслуги),
- 2000 рублей за выдачу новых номерных знаков (1400 при оплате через Госуслуги).
Итого суммарно сохранение номеров обойдется вам в 2850 рублей. Не забудьте сохранить все чеки и квитанции об оплате, их могут попросить показать. Если оплачивали в интернете, после того, как вы собрали все документы на авто и оплатили все пошлины, необходимо удостовериться, что номерные знаки не имеют повреждений, иначе заявление могут не принять. Если номера имеют какие-то недочеты, лучше сделать дубликаты, иначе у вас их могут не принять и придется еще раз стоять в очереди. Обычно такие места, в которых можно сделать новый ГРЗ, есть у каждого МРЭО, поэтому проблем не будет.
На финальном этапе вы просто сдаете заявление в специальное окно и ждете, пока все данные по вашему номеру будут внесены в базу данных. Номера сдаете на хранение, после чего у вас будет 360 дней, чтобы забрать их. Если не придете за ними до истечения этих самых 360 дней, номера автоматически утилизируются, и вы прекратите ими владеть. Для того, чтобы повесить их на автомобиль, нужно будет пройти стандартную процедуру регистрации с новым автомобилем.