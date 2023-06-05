Эксперты рассказали о перспективах индийских автомобилей в России

Индийские автомобили смогут составить конкуренцию модельному ряду Lada. Об их возможном успехе в России рассказали эксперты подразделения «Открытие Авто». Они назвали автопроизводителей и модели, которые в теории могут заинтересовать покупателей. Главными критериями успеха индийских компаний могут стать низкая цена и качество машин. При этом шанс закрепиться на российском рынке есть только у бюджетных автомобилей.

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Чтобы выйти на российский рынок индийским автопроизводителям необходимо предложить покупателям привлекательный ценник и высокое качество. В таком случае главными конкурентами компаний станут отечественные и китайские бренды. Также индусам необходимо будет решать вопрос с наличием запчастей и сервисным обслуживанием машин.

Эксперты считают, что больше всего шансов закрепиться на российском рынке есть у кроссовера Tata Harrier, который стилистически похож на модели Hyundai. При этом индийский автомобиль представляет собой перелицованную дешевую версию Land Rover Discovery Sport. Кроме того, на наш рынок могут привезти кроссоверы Nexon и Punch, а также Mahindra Scorpio, который ранее планировали собирать в Нижнем Новгороде.

Конкурировать с Lada может хэтчбек Maruti Suzuki Alto, который уже 16 лет считается бестселлером в Индии. Стоимость модели на домашнем рынке в пересчете на рубли составляет около 300 000. При этом эксперты подчеркивают, что индийские машины не смогут дать разнообразие и вариативность дизайна, свойственные китайскому автопрому.