История легендарного советского автомобиля "Чайка"

Автомобиль "Чайка" - символ советской элитарности и своеобразного небожительства. Создали его в СССР в 1959 году. Это был автомобиль, который сопровождал важные исторические периоды и был неотъемлемым атрибутом высшего эшелона власти. Простые смертные не могли купить себе "Чайку", даже если бы могли позволить – так решило руководство СССР. Давайте изучим историю создания легендарного автомобиля, начиная с модели «ГАЗ-13» и заканчивая «ГАЗ-14».

В 1955 году руководство Советского Союза поставило задачу перед Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) создать представительский автомобиль, который мог бы стать достойным аналогом зарубежных моделей. На это ушло четыре года, а все потому, что отрасль в ту эпоху развивалась слишком бурно от "великих" предложений не было отбоя: то машину хотели видеть на "автомате", то с более мощным двигателем. Все это приводило к тому, что периодически проект начинали с «чистого листа», так как автомобиль устаревал, не успев дойти до конвейера.

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Над созданием «Чайки» работал огромный коллектив, состоящий из лучших конструкторов, инженеров, дизайнеров и испытателей. По сути, вся эта творчески-техническая артель занималась скрещиванием американских аналогов, вытаскивая самые интересные элементы дизайна и оснащения из доступных машин. Для подлинного изучения конкурентов государственным научным центром НАМИ даже были куплены несколько экземпляров американского автопрома.

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Чтобы соответствовать высокому уровню, было принято решение в «ГАЗ-13» отказаться от рядной шестерки и перейти на 8-цилиндровый двигатель объемом 5,5 литра мощностью 195 л.с., что позволяло автомобилю развивать скорость до 160 км/ч. Это было действительно впечатляющим достижением для того времени. В этом двигателе уже были использованы алюминиевые элементы, что было в новинку. Также впервые использовались четырехкамерный карбюратор, гидроусилитель руля, вакуумный усилитель тормозов и автоматическая коробка передач, сильно упрощающая работу водителя.

Салон «Чайки» был разработан с учетом максимального комфорта: кондиционер, радио с автопоиском, электрические стеклоподъемники и даже бар в задней части салона. Все это делало «ГАЗ-13» не просто автомобилем, а по-настоящему представительским средством передвижения. Если в то время «Волгу» сравнивали с комнатой в квартире, то с чем сравнивали "Чайку" длинной 5,6 метра - даже трудно себе представить. Интересно, что для проверки надежности первые экземпляры авто отправили в испытательный пробег протяженностью 21 км, которые были пройдены без проблем.

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Среди знаменитых людей, которые передвигались на "Чайке ГАЗ-13", можно отметить Юрия Гагарина, Никиту Хрущева и других высокопоставленных чиновников. Автомобиль с гордостью демонстрировался на выставках по всему миру, включая Америку. Производство этой модели продолжалось до 1977 года, за это время было выпущено около 3,1 тысячи экземпляров, среди которых были и кабриолеты. До нашего времени сохранилось не более десяти кабриолетов. А вот лимузин с центральной перегородкой между водителем и пассажиром сохранился и вовсе один.

В 1977 году на смену ГАЗ-13 пришел улучшенный ГАЗ-14 с более свежей внешностью. При этом, в лучших традициях СССР, «ГАЗ-13» по какой-то причине не сняли с производства и выпускали еще четыре года. Как и предшественник, «ГАЗ-14» не продавался обывателям, а был машиной специального назначения для высокопоставленных чиновников и иностранных гостей.

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Новый автомобиль стал мощнее, под капотом у него располагался усовершенствованный 8-цилиндровый двигатель мощностью 220 л.с. Появилась электронная система зажигания, второй карбюратор и система охлаждения с антифризом. Если честно, то столь мощные переработки не оправдывали добавку всего 10% мощности, но это было необходимо для имиджа передового автомобиля высшего класса. Коробка передач осталась автоматической и не претерпела никаких изменений. А вот стояночный трос включался педалью, которых из-за него стало три. Также были улучшены дисковые тормоза, выполненные по иностранной лицензии. Также появились задние противотуманные фары и стеклоочистители, убирающиеся под капот при выключении.

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Салон автомобиля также модернизировали. Были установлены новые сиденья, предоставляющие больше пространства для пассажиров, улучшена шумоизоляция, добавлены новые опции, такие как электрические стеклоподъемники для всех дверей и климат-контроль. Все было обито мягким велюром, на манер современной алькантары, а вставки были из настоящего лакированного дерева. Эдакий советский уют, не хватает лишь красного ковра на стене. Нужно ли говорить, что кузов еще больше раздулся в размерах, чтобы салон стал просторней? Теперь длина «Чайки» составляла умопомрачительные 6,1 метра. Это гигантский четырехдверный автомобиль, внутри которого с относительным комфортом могло поместиться семь человек .

Автомобиль разрабатывался так скрупулёзно, что пережил семь тестовых прототипов, после каждого из которых продолжалась доводка лимузина. Ходовые качества проверялись на горных дорогах Кавказа и Крыма.

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Среди знаменитых личностей, пользующихся ГАЗ-14, можно отметить Леонида Брежнева, ко дню рождения которого в 1976 был выпущен специальный предсерийный экземпляр. Производство модели продолжалось до 1988 года и за это время выпустили 1114 автомобилей.

К сожалению, восстановить производство легендарной машины невозможно – по приказу Горбачева была уничтожена вся техническая документация, чтобы автомобиль для небожителей нельзя было воссоздать.

За свою историю «Чайка» обзавелась множеством модификаций: медицинский автомобиль для Главного Управления Министерства Здравоохранения СССР, парадный вариант без крыши и даже форсированная версия мощностью 485 л.с. Последнюю модификацию так и не запустили в производство, скорее всего из-за высокой цены, потому что она также предполагала отказ от зарубежных комплектующих, таких как АКПП, кондиционер и других. Специально для ГАЗ-14 был разработан кондиционер «Весна», и если бы все это пошло в серию, скорее всего, сегодня у LADA не было бы проблем с комплектующими из-за санкций.

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