В течение всего лишь пары десятилетий Tesla превратилась из амбициозного стартапа в одного из важнейших автопроизводителей в отрасли. Компания смогла сделать то, о чем другие лишь мечтают - изменить мир, как минимум, автомобильный. Илон Маск и его команда показали всем, что электрокары - это не далекое будущее, а уже наши дни. Самые первые машины Tesla были не очень популярны и стоили очень дорого, но сегодня Tesla стала весьма доступной на фоне конкурентов и предлагает огромное количество фишек. Давайте вспомним интересные инновации и фишки Tesla, которые и делают её особенной.

Минималистский интерьер

Tesla популяризировала идею управления автомобилем через сенсорный экран, отказавшись от традиционных кнопок и переключателей. Это позволило добавлять новые функции дистанционно, без необходимости устанавливать дополнительные кнопки или переключатели, а также придало интерьеру футуристически минималистичный вид. Собственно, именно Tesla ввела моду на эти большие экраны, которые перекочевали со временем в машины других брендов. Но, как и любая инновация, эта вызвала много критики от тех, кто привык управлять системами автомобиля тактильно, просто запоминая, где какая кнопка. Но стоит признаться, что это наше будущее, и вряд ли концерны уже уйдут от огромных панелей.

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Обновления программного обеспечения по воздуху

Tesla не была первым автопроизводителем, который использовал обновления по воздуху, но предыдущие реализации этой системы были гораздо более ограниченными. Система Tesla может обновить почти любую часть программного обеспечения автомобиля, что позволяет добавлять новые функции, исправлять ошибки или полностью перерабатывать существующее программное обеспечение без необходимости посещения сервисного центра. Тут есть два момента. С одной стороны, это очень удобно и экономит ваше время. С другой стороны, ваш автомобиль полностью под управлением компании и может делать все, что ему прикажут удаленно. Не вы контролируете вашу собственность. Но с точки зрения технического прогресса - это успех.

Режим охраны

Система "Sentry Mode" использует камеры, которые всегда записывают все происходящее вокруг автомобиля, чтобы снизить риски, такие как кража, вандализм или случайные столкновения. Когда режим активирован, автомобиль постоянно наблюдает за своим окружением и система отправит водителю оповещение, если обнаружит что-то подозрительное. Поэтому, если вы решили "героически" поцарапать под покровом ночи Tesla соседа, который криво паркуется - мы рекомендуем этого не делать. Сосед заплатит за неправильную парковку, а вы будете возмещать ему весь нанесенный ущерб.

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Полуавтономное вождение

Прогресс в области автопилота продвигается намного медленней, чем прогнозировал Илон Маск. Видимо, на этапе разработки периодически появляются новые сложности. Но, в любом случае, опять же именно Tesla является локомотивом для всего мира в этом вопросе. Система Full Self-Driving является впечатляющим достижением инженерии в этом вопросе, совершенствование которого не останавливается ни на минуту. Нет еще одного автопроизводителя, который так усердно шел бы к вопросу реализации полностью самоуправляемого автомобиля.

Режим защиты от биологического оружия

Улыбнулись? А зря, компания на полном серьезе утверждает, что эта фантастическая функция работает в реальном мире. С помощью фильтров и датчиков система обнаруживает загрязнение воздуха, а затем очищает его, прежде чем он попадет в салон. Эта функция оказывается полезной как в городских, так и в сельских условиях, блокируя потенциально вредные выхлопные газы от других автомобилей или аллергены при проезде мимо полей. Что касается именно биологического оружия, то тут нужно лишь поверить компании Tesla, которая утверждает, что система настолько эффективна, что справится даже с таким загрязнением. Изо всех сил надеемся, что проверять никому не придется.

Сеть Supercharger

Одно из наиболее важных преимуществ владельцев Tesla перед владельцами других электромобилей - доступ к сети Supercharger, которая является одной из самых крупных сетей зарядных станций в Америке и Европе. В отличие от конкурирующих сетей, большинство зарядных устройств на станциях Tesla являются быстрыми зарядными устройствами, что позволяет заряжать автомобили значительно быстрее. Новейшие зарядки способны зарядить автомобиль, пока вы пьете свой кофе. К сожалению, они очень дороги, но прогресс очевидно идет и со временем они станут дешевле.

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Режим для собаки в салоне

В США в большинстве штатов разрешается безнаказанно разбить стекло автомобиля летом, если внутри заперт ребенок или животное и двигатель заглушен. Компания Tesla предоставила решение для этого, внедрив функцию "Dog Mode", которая позволяет кондиционеру оставаться включенным в автомобиле даже после того, как владелец запирает его и уходит. Владельцы могут установить оптимальную температуру для своего пёсика через центральный сенсорный экран, а затем, пока их нет, на экране будет показана температура вместе с сообщением прохожим о том, что собака в безопасности в машине. Таким образом, прохожим достаточно просто посмотреть на экран, и они увидят, что система вентиляции работает, животному или ребенку ничего не угрожает и нет повода разбивать стекло автомобиля.

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