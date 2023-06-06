Как правильно использовать АКПП жарким летом

В летнюю жару автоматическая коробка передач в автомобиле может работать со сбоями. Есть некоторые советы по ее эксплуатации в теплый сезон.

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Главная проблема АКПП в летний сезон - перегрев. Возникать он может по разным причинам. Самая распространенная - загрязнение радиатора. В летнее время решетка забивается пылью и мусором с дороги, а значит воздух не способен проходить по системе и обеспечивать охлаждение. В таком состоянии температура антифриза повышается, а масло в АКПП начинает нагреваться еще сильнее.

Еще одна причина перегрева - неисправный термостат. Как только это устройство перестает регулировать рабочую температуру, возникает локальный перегрев. Если в автомобиле давно не меняли моторное масло, проблема усугубляется.

Главное правило в летний сезон касается включения режима “Parking”. Если автомобилю предстоит стоять в одном положении более двух минут, этот режим нужно активировать. В таком случае гидротрансформатор сможет свободно вращаться, не образуя лишнее тепло.

Если в машине встроена функция “start-stop”, ее не стоит отключать. Она позволяет регулировать потребление топлива и снижать уровень вредных выбросов. Чаще всего перегрев АКПП происходит, когда машина стоит в пробке. Если на дороге возник затор, но автомобили все равно едут на медленной скорости, стоит включить нижнюю передачу - положение L.

Многие автомобилисты считают, что дополнительная защита на кузове несет пользу. На деле нештатные накладки могут провоцировать перегрев не только у АКПП, но и у двигателя. Плотные сетки на решетке радиатора стоит снимать на летний сезон.