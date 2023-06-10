Как на автомобиле появляется ржавчина: причины и химический процесс

Автомобильная ржавчина — это общепринятое обозначение коррозии, процесса, когда металл разрушается под воздействием окружающей среды. Ржавчина — это результат окисления, которое в свою очередь является химическим процессом взаимодействия вещества с кислородом. В случае с автомобилем и ржавчиной, окислению подвергается железо кузова.

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Процесс можно описать так: когда железо (Fe) на автомобиле встречается с водой (H2O) и кислородом (O2) в воздухе, происходит химическая реакция, которая приводит к образованию гидратированного оксида железа, то есть ржавчины. Формула этого безобразия выглядит так: Fe + H2O + O2.

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Причины появления ржавчины на кузове автомобиля

Наверняка вы замечали, что чем старее автомобиль, тем больше на нем обычно ржавчины. Это связано не только с тем, что у современных автомобилей львиная доля деталей из алюминия, который не ржавеет, но и с тем, что со временем все защитные покрытия с металла сходят, открывая доступ воде и кислороду. Сейчас кузова машин оцинковывают, но тут тоже есть нюансы – покрытие работает только пока не повреждено. Давайте посмотрим, по каким причинам на кузове автомобиля может появиться ржавчина.

Автомобиль старый и кузов не оцинкован . А если еще и хранится во влажном климате, или около водоема, то ржавчина появится уже к концу первого года владения.

. А если еще и хранится во влажном климате, или около водоема, то ржавчина появится уже к концу первого года владения. Повреждения кузова , которые остались без внимания. Поэтому не стоит так легко относиться к царапинам. Даже если внешний вид поврежденной детали вас не смущает, то вас определенно должно волновать, что в этом месте пойдет сначала поверхностная, а потом и сквозная ржавчина.

, которые остались без внимания. Поэтому не стоит так легко относиться к царапинам. Даже если внешний вид поврежденной детали вас не смущает, то вас определенно должно волновать, что в этом месте пойдет сначала поверхностная, а потом и сквозная ржавчина. Соль и реагенты зимой. Эти ребята способны не просто ускорить процесс ржавления, но и «прогрызть» защитный слой. Соль сильно ускоряет процесс окисления, поэтому с ней шутить не стоит.

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Какие бывают типы ржавчины

Существуют три основных типа автомобильной ржавчины: точечная, очаговая и структурная (сквозная).

Точечная ржавчина – начальный этап и самый простой для устранения. Это мельчайшие точки, еще их часто называют «жучками» и другими синонимами. Это начальный этап будущего очага, и, если его устранить, дальнейшего разрастания ржи и порчи металла не будет,

– начальный этап и самый простой для устранения. Это мельчайшие точки, еще их часто называют «жучками» и другими синонимами. Это начальный этап будущего очага, и, если его устранить, дальнейшего разрастания ржи и порчи металла не будет, Очаговая ржавчина - это этап, следующий за точечной, которую вовремя на зачистили и не вытравили. Со временем «жучки» увеличиваются в диаметре и объединятся в большого супер-жука, который уже представляет угрозу вашему автомобилю. Только большой очаг и зачистить сложнее, и следующий этап у него уже очень опасный.

- это этап, следующий за точечной, которую вовремя на зачистили и не вытравили. Со временем «жучки» увеличиваются в диаметре и объединятся в большого супер-жука, который уже представляет угрозу вашему автомобилю. Только большой очаг и зачистить сложнее, и следующий этап у него уже очень опасный. Структурная ржавчина, она же сквозная, означает, что деталь уже не спасти и либо у кузова уже есть дырка, или она вот-вот появится, потому что структура металла разрушена, и он стал хрупким. Это очень опасное состояние, потому что в кузове появляются непредусмотренные производителем отверстия, и он становится ненадежным. Во время аварии такой кузов может разорвать на части.

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Как предотвратить появление ржавчины на автомобиле?

Для начала, старайтесь покупать машину с оцинкованным кузовом и с большим количеством алюминиевых деталей, тогда вопрос ржавчины вас не должен особо коснуться. Также при покупке проверяйте кузов на наличие мелких коррозийных точек, чтобы не пришлось в будущем с ними сражаться. А следующие рекомендации касаются того, как сохранить кузов без признаков ржавчины как можно дольше:

храните автомобиль в теплом помещении без перепадов температуры, чтобы не образовывалась влага,

старайтесь не ездить по зимней каше, состоящей из грязи и соли, она надолго остается в нижней части автомобиля и разъедает кузов,

зимой чаще мойте автомобиль, хорошо промывайте колеса, арки и старайтесь помыть нижнюю часть кузова,

оперативно избавляйтесь от повреждения ЛКП, потому что именно в этих местах машина зацветет быстрее всего,

зимой после мойки полезно покрывать кузов воском, он создает дополнительный защитный слой и отталкивает дорожную химию. Это не панацея, но помогает.

РИА Новости

Многие еще бронируют переднюю часть автомобиля, но в этом в плане ржавчины нет смысла, так как бампера и крылья сегодня обычно пластиковые, а капот алюминиевый. При таком раскладе бронь защитит только от мелких сколов, но ржавчина здесь ни при чем. Если же вышесказанное вашего авто не касается, то можете добавить шестой пункт с бронировкой передней полусферы.

Что делать, если ржавчина уже появилась?

Если ржавчина уже появилась на вашем автомобиле, есть несколько способов ее устранения. Малые поверхностные повреждения можно удалить самостоятельно с помощью пескоструйной обработки, затем обработать грунтом и окрасить. Если у вас есть мощная, но еще поверхностная ржавчина, вам может потребоваться помощь профессионала. Большие очаги ржавчины вытравляют специальными составами, а здесь потребуется опыт.

Defender

Если же у вас сквозная (структурная) коррозия, деталь придется заменять или частично переваривать, иного выхода нет. Заливать краской листья ржавчины нет смысла, этого хватит на крайне небольшой отрезок времени и совершенно не добавит прочности кузову.

Заключение