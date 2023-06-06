Эксперт назвал способы проверить подушки безопасности при покупке машины

Отличающийся цвет панелей на подушках безопасности, зазоры между ними и мигание контрольной лампы на панели приборов могут говорить о срабатывании систем пассивной безопасности, вместо подушек в штатных местах уже могут быть установлены муляжи. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

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«Подушки безопасности закрыты пластиковыми заглушками, на которых есть специальные значки или надпись Airbag. Осмотрите каждый элемент с данным обозначением. Если они отличаются по цвету от соседнего пластика, есть выпирание элемента или заметные зазоры, скорее всего, подушки «стреляли» при ДТП, а вместо них установлены муляжи», — сказал Рузанов.

Еще один косвенный способ проверить срабатывание подушек — обратить внимание на дату, указанную на ремнях безопасности. Она должна совпадать с датой производства автомобиля. Если совпадения нет, значит, автомобиль попадал в аварию. При ДТП ремни срабатывают и фиксируются в своем положении, после этого их можно только заменить, пояснил эксперт. А раз это произошло, то можно не сомневаться, что пиропатроны подушек также были «отстрелены».

Третий способ – лампочка на панели приборов: когда водитель включает зажигание, на панели загораются все контрольные сигналы о неисправностях. Есть там и сигнал с надписью «Airbag».

«Если с подушками все в порядке, этот значок должен загореться и погаснуть на 5 секунд позже всех остальных, но если процесс идет иначе, например, лампочка гаснет одновременно с другой, то вероятно, подушек нет, а с электроникой поработали умельцы», — рассказал Рузанов.