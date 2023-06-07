Можно ли водителям обгонять машину ДПС

Озвучено, можно ли рядовым водителям обгонять машину ДПС
Российские водители могут на вполне законных основаниях обгонять служебные автомобили ДПС при соблюдении некоторых важных нюансов.
Об этом рассказали эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Autonews.
Как объяснили специалисты, в том случае, если по дороге общего пользования следует машина ГИБДД и на ней в это время не работают проблесковые маячки, а также она не издаёт звуков сирены, то тогда её можно обгонять, как и любое другое авто.
Этого не стоит делать, если у служебной машины не работает сирена, но включена мигалка. В таком случае рядовым водителям стоит отказаться от обгона во избежание возможных негативных последствий и неприятных разбирательств с сотрудниками ДПС.
Также водителям стоит помнить, что каждый патрульный автомобиль снабжён камерами видеонаблюдения, так что если в процессе обгона автолюбитель нарушит правила, то его с лёгкостью привлекут за это к ответственности те, кого он решил обогнать.