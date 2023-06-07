Можно ли водителям обгонять машину ДПС

Российские водители могут на вполне законных основаниях обгонять служебные автомобили ДПС при соблюдении некоторых важных нюансов.

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Об этом рассказали эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Autonews.

Как объяснили специалисты, в том случае, если по дороге общего пользования следует машина ГИБДД и на ней в это время не работают проблесковые маячки, а также она не издаёт звуков сирены, то тогда её можно обгонять, как и любое другое авто.

Этого не стоит делать, если у служебной машины не работает сирена, но включена мигалка. В таком случае рядовым водителям стоит отказаться от обгона во избежание возможных негативных последствий и неприятных разбирательств с сотрудниками ДПС.