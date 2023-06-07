Когда водителю грозит судимость за фальшивый полис ОСАГО

Это уголовная статья со всеми вытекающими последствиями вплоть до ареста на шесть месяцев. Скорее всего, это будет только штраф (80 тыс. рублей), но в любом случае, подчеркиваю, ответственность наступает уголовная. Однако доказать такой умысел очень сложно, даже нереально, если только там не будет однозначных доказательств. А просто уличить человека в том, что он специально это сделал, не представляется возможным.