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Инициативу локализации производства авто для такси и каршеринга оценили

Инициатива президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга до 1 августа полезная. Об этом рассказали автоэксперты в беседе с «Известиями».

Инициативу локализации производства авто для такси и каршеринга оценили
© ТАСС

Рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей российский глава поручил 6 июня, сообщает РИА Новости.

«Сама по себе эта инициатива в нынешних условиях полезна — это очень мощная поддержка отечественным предприятиям», — оценил предложение главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, такая поддержка в качестве временной меры будет полезна российскому автопрому. Однако исключительно в том случае, если она будет распространяться на все авто с российским VIN-номером независимо от их степени локализации.

«Известия» отмечают, что после ухода с российского рынка ряда зарубежных брендов и закрытием их российских производств выбор моделей для такси и каршеринга значительно сократился.

«Уже сейчас в условиях ограниченного предложения на рынке автомобилей компаниям удается обновлять парки своих автомобилей», — подчеркнули в рабочей группе агрегаторов такси при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Еще зимой Российский союз автостраховщиков сообщил, что в стране почти перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО.

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