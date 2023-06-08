Когда спидометр показывает неверную скорость

Озвучено, у кого в машине спидометр показывает неверную скорость
Далеко не у всех автолюбителей спидометр в машине показывает верную скорость.
Об этом заявил автоэксперт Лев Зиманов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радио Sputnik.
По его словам, в некоторых автомобилях спидометры показывают не совсем истинную скорость за счёт того, что данную особенность сознательно допустил автопроизводитель. Она иногда делается для того, чтобы водитель был аккуратней и не допускал превышения допустимой скорости.
Чтобы избежать претензий со стороны автомобилистов, производители машин идут на такую хитрость и специально завышают показатели спидометра примерно на 5%. Также, как отметил эксперт, прибор может выдавать неправильные данные из-за диаметра шин.
Если колёса меньше, чем положено по техническому регламенту и инструкции по эксплуатации, то тогда спидометр может завышать скорость. А если покрышки окажутся слишком большими, то тогда, наоборот, водитель будет думать, что он едет медленнее, чем на самом деле.