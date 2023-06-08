Специалисты подсказали, как вернуть прозрачность автомобильным фарам

Фары автомобиля – глаза водителя в темное время суток. Их защитное стекло способно выдержать попадание камней и дорожного мусора. При этом оно не трескается, и даже сколы на его поверхности появляются не так часто, как на капоте или переднем бампере. Но со временем пропускная способность стекол фар снижается. Эксперты дали несколько советов о том, как недорого и надолго вновь сделать фары прозрачными. Самое простое, если позволяют средства, – поменять стекла или блок фар. Но такой вариант может дорого обойтись.

Механическая полировка

Видео дня

На полировку фар не уйдет много сил. Кроме того, для этой процедуры не обязательно ехать в автосервис. Это можно сделать своими руками и без больших денежных трат.

Для начала фару необходимо тщательно вымыть. Заклеить пластик бампера и части кузова вокруг фар малярной лентой, чтобы избежать повреждения краски. Обезжирить поверхность фары. После этого можно приступить к зачистке фар наждачной бумагой. "Зерно" следует выбирать в соответствии с износом фар. Для немного помутневших подойдет наждачная бумага с зернистостью P1000, а затем P1500 и P2000, пишет AutoNews. Наждачную бумагу перед зачисткой необходимо смочить водой. Обрабатывать стекло лучше вертикальными и горизонтальными движениями, периодически увлажняя поверхность. После того как стекло было зачищено, можно приступить к полировке. На втором этапе производят непосредственно полировку при помощи специального воска и полироли. Втирают средства круговыми движениями сухой тряпкой, лучше из микрофибры. После того как фара снова стала блестящей и прозрачной, наносят заключительный слой УФ-герметика.

Химическая полировка

Это один из самых эффективных, но хлопотных способов полировки. Без опыта есть риск безвозвратно повредить пластик. Работы выполняют при помощи наборов, в которые входят: нагревательная кружка из нержавеющей стали с тонким носиком, набор шкурок разной грубости и флакон с рабочей жидкостью.

Химобработку проводят в проветриваемом помещении. Для безопасности необходимо надеть защитные очки и респиратор. Фары предварительно вымыть и высушить. Соседние поверхности также оклеить малярной лентой или вовсе снять деталь. Рабочую жидкость залить в чайник и разогреть. При достижении рабочей температуры из трубки начинает выделяться пар. Им аккуратно, на расстоянии около одного сантиметра необходимо обработать фару движениями снизу вверх. Фару оставить на некоторое время просохнуть. После этого деталь герметизируют лаком или УФ-защитным составом.