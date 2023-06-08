Специалисты подсказали, как вернуть прозрачность автомобильным фарам
Фары автомобиля – глаза водителя в темное время суток. Их защитное стекло способно выдержать попадание камней и дорожного мусора. При этом оно не трескается, и даже сколы на его поверхности появляются не так часто, как на капоте или переднем бампере. Но со временем пропускная способность стекол фар снижается. Эксперты дали несколько советов о том, как недорого и надолго вновь сделать фары прозрачными. Самое простое, если позволяют средства, – поменять стекла или блок фар. Но такой вариант может дорого обойтись.
Механическая полировка
На полировку фар не уйдет много сил. Кроме того, для этой процедуры не обязательно ехать в автосервис. Это можно сделать своими руками и без больших денежных трат.
- Для начала фару необходимо тщательно вымыть.
- Заклеить пластик бампера и части кузова вокруг фар малярной лентой, чтобы избежать повреждения краски.
- Обезжирить поверхность фары.
- После этого можно приступить к зачистке фар наждачной бумагой. "Зерно" следует выбирать в соответствии с износом фар. Для немного помутневших подойдет наждачная бумага с зернистостью P1000, а затем P1500 и P2000, пишет AutoNews. Наждачную бумагу перед зачисткой необходимо смочить водой. Обрабатывать стекло лучше вертикальными и горизонтальными движениями, периодически увлажняя поверхность.
- После того как стекло было зачищено, можно приступить к полировке. На втором этапе производят непосредственно полировку при помощи специального воска и полироли. Втирают средства круговыми движениями сухой тряпкой, лучше из микрофибры. После того как фара снова стала блестящей и прозрачной, наносят заключительный слой УФ-герметика.
Химическая полировка
Это один из самых эффективных, но хлопотных способов полировки. Без опыта есть риск безвозвратно повредить пластик. Работы выполняют при помощи наборов, в которые входят: нагревательная кружка из нержавеющей стали с тонким носиком, набор шкурок разной грубости и флакон с рабочей жидкостью.
- Химобработку проводят в проветриваемом помещении. Для безопасности необходимо надеть защитные очки и респиратор.
- Фары предварительно вымыть и высушить. Соседние поверхности также оклеить малярной лентой или вовсе снять деталь.
- Рабочую жидкость залить в чайник и разогреть. При достижении рабочей температуры из трубки начинает выделяться пар.
- Им аккуратно, на расстоянии около одного сантиметра необходимо обработать фару движениями снизу вверх. Фару оставить на некоторое время просохнуть. После этого деталь герметизируют лаком или УФ-защитным составом.
Для того чтобы надолго сохранить фары в их "оригинальном" виде, специалисты рекомендуют регулярно заезжать на мойку, парковаться в тени, аккуратно водить автомобиль, а также ухаживать за поверхностью фар.