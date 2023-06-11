5 проблем двигателя Lada Vesta, XRAY и не только
Двигатель HR16DE от компании Nissan встречается на машинах многих брендов. Например, на Renault он имеет маркировку Н4М, и ставился на Duster, Megane, Kaptur, Fluence, Logan, Sandero и Arkana. Уже 8 лет, с 2015 года двигатель выпускается на заводе «Автоваз», и ставится на Lada XRAY и Vesta. О самых частых проблемах этого мотора рассказал журнал «За рулем».
Приводной ремень. Проблема № 1
Свист приводного ремня особенно хорошо слышно в сырость при запуске двигателя. Чтобы устранить проблему, предпринимались попытки изменить расположение ремня, кроме того ремни устанавливались с натяжителем и без. Но свист так и остался.
Причина. Свист слышен только при повышенной влажности воздуха. Считается, что причиной являются некачественные автоматические натяжители.
Как бороться? Подтянуть ремень или заменить его.
Повышенный расход масла. Проблема № 2
Расход масла может достигать почти литра на 5-7 тыс. км, при обычном расходе в литр в 15 тыс. км. Но эта проблема не является гарантийным случаем, т.к. подобный расход - допустимая норма.
Причина. Использование Т-образных поршней с тонкими кольцами для уменьшения трения деталей и обеспечения экономичности работы. Однако такие кольца не всегда эффективно удаляют масло со стенок цилиндров, что может привести к образованию оседающего на стенках камеры нагара, который затем попадает в систему выпуска отработавших газов, что ведет к поломке катализатора.
Сложности при замене свечей. Проблема № 3
При замене свечей необходимо демонтировать впускной коллектор. В свою очередь, из-за постоянного демонтажа есть риск износа крепежных резьб. У двигателя с большим пробегом при снятии коллектора есть риск попадания в двигатель песка.
Причина. Расположение впускного коллектора перекрывает доступ к свечам. Не исключено, что конструкторы таким образом обезопасили двигатель от доступа к нему непрофессионалов.
Как бороться? Максимально осторожно выполнять замену свечей, а лучше обратиться к профессионалу.
Не для всех моделей разрешен АИ-92. Проблема № 4
Бензин АИ-92 не пригоден для эксплуатации ДВС под нагрузкой. Его лучше использовать на легковесных «Весте» или «Логане».
Причина. АИ-92 используют многие водители, поэтому производители учитывают рыночные запросы в ущерб ресурсу двигателя.
Как бороться? Кроссоверы лучше заправлять бензином не ниже АИ-95, особенно летом.
Отсутствие гидрокомпенсаторов. Проблема № 5
Регулировка зазоров сложная и дорогая операция. Нужно будет снимать распредвалы, предварительно разобрав цепной привод, расположенный под передней крышкой. Стаканчики довольно дорогие, из-за этого большинство мастерских шлифуют их под меньший размер. Если процедура будет плохо выполнена, то это может грозить дорогостоящим ремонтом двигателя.
Причина. Отсутствие гидрокомпенсаторов.
Как бороться? Необходимо обратиться к надежным специалистам. Процедуру необходимо производить через каждые 80-100 тыс. км.
Как продлить срок службы двигателя Н4М?
Прежде всего, нужно следить за манерой вождения: не делать резких рывков при старте и разгоне.