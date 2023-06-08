Мистер Бин: я был давним сторонником электромобилей, но все больше чувствую себя одураченным

Нам также стоит принять во внимание то, насколько ценным активом остаются уже выпущенные автомобили (а их в мире около 1,5 миллиардов). С точки зрения производства эти машины уже уплатили свои экологические пошлины. И хотя, с одной стороны, нам все равно стоило бы снизить зависимость от них, с другой, было бы правильным задуматься о способах их сохранения, а заодно и снижения их загрязняющего эффекта. Вполне очевидно, что мы могли бы просто меньше их использовать. Как мне сказал один эколог, если тебе действительно нужна машина, купи себе старую и езди на ней как можно меньше. А еще было бы разумно ускорить разработку синтетического топлива, которое уже применяют в автогонках. Ведь это продукт, основанный сразу на двух простых принципах: во-первых, экологическая проблема бензинового двигателя – это бензин, а не двигатель; а во-вторых, в барреле нефти нет ничего такого, что нельзя было бы заменить другими ресурсами. Формула-1 с 2026 года перейдет на синтетическое топливо. Вариантов интерпретации этой идеи много – Порше, например, ведет в Чили разработку топлива, используя ветрогенераторы для работы технологии, основные ингредиенты которой – это вода и углекислый газ. При успехе разработки топливо, полученное по этой технологии, должно быть пригодным для всех бензиновых машин, по сути, делая их эксплуатацию CO2-нейтральной.