Раскоксовска двигателя. Что это, и зачем оно нужно

В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда двигатель требует дополнительного внимания и ухода. Один из таких моментов — раскоксовка двигателя, процедура, которая может заметно улучшить его работу и продлить срок службы. Иногда владельцы автомобилей обращаются к специалистам, но на самом деле раскоксовку можно выполнить и самостоятельно, если подойти к этому вопросу с должной ответственностью и знанием дела.

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Что такое коксование двигателя?

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Коксование двигателя — это процесс образования нагара и сажи внутри его рабочих частей, который вызывает различные проблемы в работе. Простыми словами, это жесткие отложения, которые прилипают к поверхностям внутри двигателя и нарушают его работу. Что приводит к образованию этих самых отложений?

Некачественное топливо

Использование низкокачественного топлива может привести к образованию нагара из-за того, что оно содержит большое количество примесей, которые при сгорании образуют сажу. Обычно это бывает из-за добавления большого количества присадок для увеличения октанового числа.

Некачественное масло

Экономить при выборе автомобильного масла – плохая затея, которая в последствии станет еще и дорогой. Низкокачественные масла не проходят должную очистку, формируются из некачественных компонентов и не соответствуют установленным нормам. Это значит, что масло будет неправильно реагировать на изменение температуры и кристаллизоваться, что в последствии и образует отложения.

Редкая смена масла

Даже при использовании качественного фирменного масла, нужно строго соблюдать регламент. Многие водители грешат пренебрежительным отношением к регламентам и считают, что, если проездить на старом масле еще пару тысяч – ничего страшного не случится. Сразу не случится, но каждый раз, когда масло отработало свой ресурс, но не было поменяно, оно начинает густеть и откладываться по углам и щелям. А так как двигатель очень горячий, это все быстро каменеет и превращается в коксообразные отложения. Редкая смена масла – самая частая причина появления отложений в двигателе.

Низкая температура двигателя

Работа двигателя на низких температурах может привести к неполному сгоранию топлива и образованию нагара. Это особенно актуально для автомобилей, которые используются преимущественно для коротких поездок. Во избежание подобных проблем, перед короткой поездкой двигатель стоит прогревать, чтобы масло выходило на рабочие температуры.

Старение двигателя

Есть и естественные причины - обычная усталость агрегата, к которой добавили целый ворох проблем: когда-то масло плохое залили, потом фильтры не поменяли, потом еще что-нибудь.

Как понять, что двигателю требуется раскоксовка?

Понять, что двигателю требуется раскоксовка, можно по ряду признаков, которые проявляются в его работе.

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Снижение мощности и ускорения

Закоксованный двигатель часто работает хуже, чем в нормальном состоянии. Вы заметите, что ваш автомобиль стал медленнее разгоняться или тяжелее подниматься гору. Также может наблюдаться нестабильная работа на холостых.

Повышенный расход топлива

Сажа и нагар, образующиеся в закоксованном двигателе, могут снизить его эффективность, что приведет к увеличению расхода топлива. Сначала прибавится 1 литр на сто километров, а потом вы поймете, что вместо 10 литров, автомобиль потребляет все 15.

Черный дым из выхлопной трубы

Этот симптом является одним из самых очевидных признаков закоксованности двигателя. Если из выхлопной трубы идет черный дым, это может говорить о том, что в двигателе сгорает слишком много топлива и образуется избыток сажи. Это опасно еще и для катализаторов, которые очень быстро начинают умирать.

Шумы при работе двигателя

Закоксованный двигатель может издавать дополнительные звуки во время работы. Если вы заметили, что двигатель стал громче, или появилась странная вибрация, значит пора выявить причины этих явлений.

Если вы заметили у себя хотя бы один из этих признаков, это может указывать на то, что двигателю требуется раскоксовка. Разумеется, эти симптомы могут говорить и о других проблемах, поэтому перед началом раскоксовки рекомендуется провести полную диагностику автомобиля.

Что нужно для раскоксовки присадкой?

Прежде чем приступать к раскоксовке, важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Как минимум, вам понадобятся: специальное средство для раскоксовки (его можно приобрести в автомагазине), масло и фильтр для замены после процедуры. Раскоксовка включает в себя следующие основные этапы.

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Подготовка двигателя

Перед началом раскоксовки двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Это можно сделать, прокатившись на автомобиле некоторое время. Важно убедиться, что двигатель достаточно горячий, поскольку это помогает распределить средство для раскоксовки более равномерно.

Добавление средства для раскоксовки

Есть разные способы добавления раскоксовки в систему, но обычно это делают через масляную горловину. Средство просто добавляется в систему (не забудьте перед этим заглушить двигатель) и циркулирует вместе с самим маслом.

Работа двигателя

После заливки присадки в двигатель необходимо дать ему поработать, а лучше проехаться, потому что на низких оборотах масло не доходит до верхней части мотора. Необходимо, чтобы жидкость прокачалась именно по всей системе, поэтому не бойтесь нажать на педаль.

Замена масла и фильтра

После окончания процедуры необходимо поменять масло и масляный фильтр. Но даже при таком подходе в системе останется небольшое количество присадки. Поэтому многие используют специальное промывочное масло с двойной заменой, но это не обязательно.

Такая процедура поможет раскоксовать двигатель быстро и не очень дорого, но несет в себе некоторые риски. Иногда после раскоксовки автовладельцы замечают течь прокладок, потому что они тоже подвержены влиянию промывочного средства. Поэтому такой способ нужно использовать только если двигатель действительно оброс отложениями. Если же стадия загрязнения не слишком серьезная, вам поможет частая смена масла, примерно раз в 500-700 километров. Учитывая, как часто вы будете менять масло, можно покупать не слишком дорогое, главное — оперативно его сливать. Это хороший и правильный способ очистки двигателя, который не навредит.

Заключение